Iiro Pakarinen paljastaa tekijän hurjan maalitahtinsa taustalla – Sami Kapaselta merkittävä havainto: "Huhu kertoo"

Iiro Pakarinen on äitynyt alkukauden aikana hämmästyttävään maalivireeseen. Pakarisen pelaamista tarkkaillut MTV Urheilun asiantuntija Sami Kapanen on pannut merkille muutoksen HIFK-hyökkääjän pelissä.

Alkukaudesta täysin pitelemättömän Pakarisen maalitahti on viime otteluissa hieman laantunut, sillä viidessä viime ottelussaan hyökkääjä on onnistunut maalinteossa ainoastaan kerran. Hieman hiljaisemmasta jaksosta huolimatta Pakarisen tilasto on häkellyttävää luettavaa. Pakarinen on iskenyt alkukauden 25 ottelussaan 24 maalia.

– On niitä maaleja aikaisemminkin tullut tehtyä, mutta tällaista alkua ei ole varmaan omalla uralla ollut koskaan, että on noin hyvällä prosentilla mennyt sisään, Pakarinen pohtii.

– Ehkä se, että kun sai heti alkuunsa onnistumisia. Se ruokki jollain positiivisella tavalla itseluottamusta, ja se on lähtenyt menemään oikeaan suuntaan.

"Pystytään olemaan rehellisiä toisillemme"

Suuri osansa Pakarisen onnistumisissa on tämän ketjukavereilla. Pakarinen on muodostanut HIFK:n pelätyn ykkösketjun yhdessä Jori Lehterän ja Kristian Vesalaisen kanssa. Kolmikko on naputtanut peräti puolet HIFK:n alkukauden maaleista.

– Kaksi huippu pelimiestä vierellä. Molemmat kovia tekemään hommia. Lehterä on sellainen syöttökone, pelipää toimii aika nopeesti. "Vessi" siinä toisella puolella on älyttömän taitava ja pystyy haastamaan ja voittaa 1–1 tilanteita, Pakarinen kuvailee.

– Itsellä on enemmän sellainen rooli, että yritän tuottaa mahdollisimman paljon irtokiekkoja ja mennä maalille ja totta kai myös ampua paljon. Ehkä kaikki ollaan jollain tavalla eri tyylisiä pelaajia ja sitä kautta on löydetty se kemia.

Kemiaa alettiin Pakarisen mukaan muodostaa jo elokuussa, kun kolmikko istutettiin yhteen jo harjoituskaudella.

– Ollaan treenattu ja pelattu harkkapelejä yhdessä. Ei se ihan samantien aina lähde, ei meilläkään ihan samantien klikannut, mutta on paljon katsottu videoita ja käyty asioita läpi. Pidetty vaatimustaso korkealla ketjun kesken. Pystytään olemaan rehellisiä toisillemme ja sanomaan asioita suoraan.

Pakarinen kiittelee myös sitä, että on saanut harjoitella terveenä, mikä on mahdollisesti tuonut "yhden stepin" lisää pelaamiseen.

Yksi konkreettinen tekijä on lisääntynyt videoiden katselu. Hyökkääjä kertoo tutkineensa aiempaa enemmän vastustajan maalivahtien pelaamista.

– Yrittänyt vähän katsoa enemmän videoita ja skoutata vastustajan maalivahtia, että mistä ampua ja mihin kannattaa ampua. Ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Se on sellanen, mihin on tullut tänä vuonna keskityttyä enemmän.

"Huhu kertoo"

MTV Urheilun asiantuntija Sami Kapanen on pannut merkille Pakarisen kehittyneen luistelun kauden aikana.

– Iirohan on erittäin tunnollinen pelaaja, hyvä kahden suunnan pelaaja ollut aina. Kamppaileva ja tunnollinen, Kapanen sanoo.

– Luistelu on näyttänyt pikkaisen paremmalta kuin menneinä vuosina, ja huhu kertoo, että olisi käyttänyt henkilökohtaista luisteluvalmennusta ja tätä kautta se olisi mennyt eteenpäin.

Sarjakärki HIFK kohtaa seuraavaksi kotonaan JYPin lauantaina.