NHL-seurat jahtaavat Jukka Jalosen ylistämää liigasensaatiota

Vielä ennen tämän kauden alkua Arttu Hyryn nimi ei laittanut sen suuremmin kirkonkelloja soimaan. SM-liigassa Hyry oli viilettänyt lähinnä Kärppien nelosketjussa.

Siltä paikalta hän lähti myös tähän kauteen. Hyry oli jo väläytellyt osaamistaan, mistä esimerkkinä toimi se, että hän laukoi jo viime kaudella Liigassa yhdeksän maalia.

Iso läpimurto käynnistyi syksyllä, kun Kärppien entinen päävalmentaja Lauri Marjamäki kasasi kokoon ketjun, jossa Hyryn laidoilla viilettivät Marko Anttila ja Aleksi Antti-Roiko.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kolmikko hurmasi erittäin tasapainoisella ja peliä edistävällä tekemisellään. Erityisesti ketjun keskushyökkääjän otteet noteerattiin myös A-maajoukkueen puolella.

Hyry valittiin sensaatiomaisesti Kärppien nelosvitjan keskeltä Leijoniin, kun hän lähti mukaan joulukuun Sveitsin EHT-turnaukseen. Mitä 22-vuotias hyökkääjä teki? Hyppäsi päättäväisesti ja määrätietoisesti uudelle tasolle.

– Silloin realisoitui se, että sitä pääsi oikeasti pukemaan Leijonien paidan päälle. Tuo oli yksi sellainen unelma, mitä ei välttämättä aina ihan uskonut saavuttavansa. Tuosta hetkestä ei ollut enää pitkä matka peliin ja täytyi nollata ajatukset, vaikka tulihan tuosta aika uskomaton fiilis, Hyry muistelee ensimmäistä Leijonat-kokemustaan MTV Urheilulle.

Hyry sai päänsä kylmäksi. Itse debyytissä hän oli heti vakuuttava.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen piti näkemästään. Jalonen halusi Hyryn uudelleen mukaan helmikuun Ruotsin EHT-turnaukseen.

Ja taas kulki.

– Hän on ollut noissa turnauksissa todella hyvä. Hän on molemmilla kerroilla pystynyt pelaamaan kolme kovatasoista peliä neljään päivään. Pitää muistaa se, että keskushyökkääjän rooli on erittäin vaativa. Siinä pitää pystyä polkemaan 60 metriä kaukalon päästä päähän ja pitää pystyä sekä puolustamaan että hyökkäämään laadukkaasti. Hän on monipuolinen ja luotettava kaveri. Hänellä on hyvä fysiikka, hän pystyy pelaamaan paineen alla ja kamppailemaan vahvasti. Hän on ihan kansainvälistä tasoa tällä hetkellä, Jalonen ylistää Hyryä talven kokemusten jäljiltä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hyrylle maajoukkuereissut ovat olleet hyvin opettavaisia.

– Noissa tapahtumissa peli on nopeampaa ja pitää vääntää väkevästi. Ero näkyy esimerkiksi mailakamppailuissa – niissä pitää olla erittäin vahva koko ajan. Sama siinä, kun saa kiekon – pitää jo etukäteen tietää, mitä tekee, eikä voi jäädä miettimään. Tuolta on saanut hyvää itseluottamusta kiekollisen pelin puolelle. Ja ihan muutenkin. Jos jo aiemmin tiesi, että sitä riittää tuolle tasolle, niin noissa (turnauksissa) siihen sai vahvistuksen. Näki, että pärjää myös kovemmissa peleissä, Hyry jakaa huomioita.

Kaiken lisäksi Hyry sai tulosta aikaiseksi. Hän on iskenyt tällä kaudella kuudessa EHT-ottelussa tehot 3+2=5. Esimerkiksi helmikuussa Ruotsissa Hyry oli Leijonien parhaimmistoa yhdessä Ässien hyökkääjän Eemil Erholtzin kanssa.

Rauhoittava jätti ja puuttuva palanen

Hyry on ikään kuin nykypäivän modernin jääkiekkoilijan prototyyppi. Hän on hyvä luistelija, hyvä kamppailija, fiksu pelaaja, joka pystyy tekemään peliä ahtaista väleistä. Kaiken lisäksi Hyry pystyy myös ratkomaan paikan tullen.

– Hänellä on sitä, mitä nykypäivän peli vaatii, ja hänellä on vielä kaikki eväät kehittyä tuosta, koska pitää muistaa, että kyseessä on vasta nuori pelaaja (22 vuotta). On mielenkiintoista katsoa, että missä hän on parin, kolmen vuoden päästä, Leijonien päävalmentaja Jalonen pohtii.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Hyry on päässyt Kärpissä hyvään oppiin, sillä hänen vierellään on viilettänyt Leijonien kaksikertainen MM-kultamitalisti ja olympiavoittaja Marko Anttila.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

38-vuotias Lempäälän jätti on näyttänyt ammattimaista esimerkkiä nuorelle oppipojalle.

– Peleissä tulee väkisinkin heikompia hetkiä, joiden keskellä hän osaa rauhoittaa tilannetta todella hyvin. Hän on nähnyt ja kokenut kaiken. Joskus joku vaikeampi jakso voisi mennä pään sisään ja sitä alkaisi yliajattelemaan. ”Stretsi” on auttanut noiden käsittelyssä mahtavalla tavalla. Unohtamatta pelillistä panosta, Hyry kehaisee.

Kauden edetessä Anttilan, Hyryn ja Aleksi Antti-Roikon ketju on nostettu Kärppien sisäisellä ilmoitusasteikolla pykälää ylemmäksi, kolmosvitjaksi. Pelillisesti kolmikko on näyttänyt suuntaa koko ajan.

Hyry jakaa kehuja Anttilan lisäksi myös toiselle laiturilleen.

– ”Ale” (Antti-Roiko) on tuonut meidän ketjumme peliin ikään kuin puuttuneen palasen. Hän on erittäin taitava kiekon kanssa ja hän edistää sekä hyökkäyspeliä että tuloksentekopuolta. Tuo näkyy ihan jo tilastosarakkeissa. Hyvä vertaus tulee viime kaudesta. Pelasimme jo silloin ”Stretsin” kanssa paljon yhdessä, mutta silloin kolmas lenkki vaihteli aika paljon. Nyt olemme olleet koko ajan yhdessä tuolla kolmikolla ja kemiat ovat hitsautuneet yhteen. ”Alen” vahvuudet tukevat niitä juttuja, mitä meiltä ehkä puuttuu vähän ”Stretsin” kanssa, Hyry näkee.

Hyry on nakuttanut tällä kaudella 53 liigaottelussa tehot 13+16=29. Täysin tyytyväinen hän ei kuitenkaan ole.

– Se täytyy myöntää, että kausi on ollut tuloksen valossa hyvä, mutta oma aloitusprosenttini on huonompi mitä viime kaudella. Siinä on tullut useamman prosentin lasku (2022–23: 58,7, nyt 54,8). On tuolla sellaisia asioita, mitä pitää kehittää ja mitä pitää jumpata kuntoon, Hyry nyökkää.

Juttu jatkuu kuvan alla.

NHL

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hyryn vahvoja otteita ei ole noteerattu pelkästään maajoukkueen puolella. MTV Urheilun tietojen mukaan useat NHL-seurat ovat osoittaneet kiinnostusta häntä kohtaan.

Hyry on myös tavannut NHL-seurojen edustajia.

– Onhan se joka kerta ihan uskomatonta, kun kuulee, että joku on siellä kiinnostunut. Ei tuota olisi ikimaailmassa uskonut. Ei tarvitse mennä kauaa taaksepäin, kun ei ollut puhettakaan siitä, että tuollainen voisi olla mahdollista. Ei silloin osannut edes ajatella mistään NHL:stä. Ihan sanoinkuvailematon tunne, Hyry hymähtää.

Hyry viittaa siihen, miten hän on ponnistanut kuin puskista esille. Hyry ei pelannut koskaan yhtään juniorimaaottelua, eikä häntä varattu taalajäille.

Yksikään NHL-seura ei ole vielä tarjonnut Hyrylle sopimusta, koska kansainväliset siirtosäännöt kieltävän tämän. Sopimustarjouksia saa tehdä vasta sitten, kun Hyryn kausi on päättynyt.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen osasi aavistella, että Hyry herättää NHL:stä kiinnostusta.

– Ei yllätä. Aina jos pelaa EHT:lla hyvin, niin kyllähän se jotain kiinnostaa, Jalonen sanoo.

Hyryn kohdalla yksi asia on ensi kauden osalta varmaa. Jos hän ei lähde Pohjois-Amerikkaan, hän jää Ouluun. Hyry aikoo kunnioittaa hänen nykyistä, kevääseen 2025 asti ulottuvaa Kärppä-sopimustaan, vaikka häntä kohtaan on osoitettu kiinnostusta myös Euroopan muista sarjoista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kunnioitus on vahvasti läsnä myös Kärppien suunnalta.

– Jos Arttu saa mahdollisuuden pelata NHL:ssä, niin totta helvetissä hän lähtee sinne. Emme me tietenkään ala estämään tai hankaloittamaan sitä millään tavalla. Mutta totta kai, jos homma ei jostain syystä toimi, niin kyllä me ”Hyrsky” täällä mielellään pidetään, Kärppien urheilutoimenjohtaja Mikko Myllykoski sanoo Hyryyn liittyen.

Hyrylle tilanne on selkeä.

– Jos joku NHL:stä tarjoaa sopimusta, niin ihan varmasti lähden sinne kokeilemaan, hän ilmoittaa.

Keväällä eteen saattaa tulla hieno hetki, sillä Hyry on erittäin vahva MM-kisakandidaatti kauden aiempien maajoukkuenäyttöjen perusteella.

– Jos kisoihin pääsisi, se olisi taas yksi unelma, joka kävisi toteen. Tässä pitää kuitenkin näyttää yhä sinne suuntaan. Samaan aikaan kyllähän se vaikuttaa, että ketä maailmalta on tarjolla. Jos kutsu käy, niin totta kai lähden sinne mukaan, Hyry sanoo Tshekissä pelattavista MM-kisoista.

Ennen tätä Hyry yrittää tehdä Kärppien kanssa taikoja.