Porin Ässät on aloittanut käynnissä olevan SM-liigakauden upeasti ja joukkue keikkuu 11 pelatun ottelun jälkeen sarjakärjessä. Ässien päävalmentaja Jarno Pikkarainen avasi MTV Urheilulle syitä Ässien vahvan syksyn takana.

Kun SM-liiga pyörähti syyskuussa käyntiin, ei moni välttämättä osannut odottaa, että runkosarjan ensimmäisen kuudenneksen jälkeen SM-liigan piikkipaikalta löytyy Porin Ässät.

Ässät on pelannut tällä kaudella vielä joukkueesta riippuen yhden tai kaksi peliä muita vähemmän (11 ottelua), mutta silti porilaiset ovat piikkipaikalla.

– Kyllä meillä on positiivinen alkukausi ollut. Olemme pelanneet tasapainoisesti ja tiiviisti. Sitä kautta olemme voittaneet tiukkoja pelejä, Ässien päävalmentaja Jarno Pikkarainen sanoo MTV Urheilulle.

Pikkarainen toimii toista kauttaan Ässien penkin takana. Jo ensimmäisellä kaudellaan Pikkarainen sai porilaisryhmän vahvaan iskuun. Runkosarjassa Ässät oli lopulta seitsemäs, mutta raivasi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella HPK:n vakuuttavasti tieltään voitoin 3–0.

Puolivälierissä porilaiset pistivät lopulta mestaruuteen asti edenneen KalPan koville. Ässät taipui vasta ottelusarjan seitsemännessä ottelussa, ja siinäkin vain niukasti maalein 2–3.

Kauden päätteeksi Ässät koki koviakin menetyksiä, kun joukkueen tähtikaartiin lukeutuneet Lenni Hämeenaho, Eemil Erholtz ja Niklas Rubin vaihtoivat maisemaa.

Tähtinimien takana monet runkopelaajat pysyivät kuitenkin Ässissä, mikä on mahdollistanut Pikkaraisen lupaavasti alkaneen projektin jatkuvuuden tähän kauteen.

– Varmasti siinä (huippuvireessä) on pohjaa jo viime vuodelta. Meillä on jatkuvuutta joukkueessa, ja monia nuoria pelaajia, jotka ovat ottaneet edistysaskeleita ja pystyneet tekemään myös tulosta. Sieltä on tullut sisäistä kasvua, vaikka meillä aika isoja aukkoja paikattavaksi jäikin viime kauden jälkeen. Maalivahtipeli on ollut erinomaista. Voittavan pelin perusaatteet ovat toimineet, Pikkarainen summaa.

Niin, se maalivahtipeli. Ässistä Kärppiin siirtynyt Niklas Rubin nousi kolmen Porissa vietetyn kauden aikana SM-liigan parhaimpien maalivahtien joukkoon. Täksi kaudeksi isoihin Rubinin jättämiin saappaisiin on astunut ECHL:stä hankittu tshekkivahti Jan Bednar.

Bednar on osoittanut alkukauden aikana olevansa erinomainen koppari SM-liigaan. Kiekko on tarttunut yhdeksässä ottelussa kovalla torjuntaprosentilla 92,5.

Pikkarainen myöntää, että Bednarin alku Ässissä ei lupaillut aivan näin hyvää alkukautta, mutta tshekki sopeutui kuitenkin nopeasti Poriin.

– Harjoituskaudella hän otti hienoja steppejä. Hän on tehnyt Jaakko Rosendahlin (Ässien maalivahtivalmentaja) kanssa hyvää työtä. Alussa näytti vähän, että mitäs tästä tulee, mutta viikko viikolta kasvoi tuohon. Huomasi, että sopeutuu Poriin ja meidän pelaamiseemme. Sellainen rauhallisuus, isolla koolla peittää ja lukee hyvin tilanteita, Pikkarainen kehuu.

"Se on voittamisen kivijalka"

Ässät reagoi Pikkaraisen vahvaan työnjälkeen syyskuussa solmimalla 52-vuotiaan luotsin kanssa yksivuotisen jatkosopimuksen. Pikkarainen on aiemmin toiminut päävalmentajana HPK:ssa ja HIFK:ssa, mutta Porista hän tuntuu löytäneen sopivan pestin itselleen.

Miksi Ässät ja Pikkarainen on osoittautunut niin toimivaksi komboksi?

– On vaikea arvioida itseään liian syvällisesti. Mutta kyllä me harjoittelemme ja pelaamme hyvin. Meillä on ollut hyvä ilmapiiri päivästä yksi lähtien ja olemme pyrkineet rakentamaan sitä. Sitä kautta kovaa toimintaa ja kovaa ydintä voittamista kohti niitä askeleita on pyritty ottamaan. Pikkuhiljaa olemme kasvaneet paremmaksi ja paremmaksi, Pikkarainen pohtii.

Yksi osa-alue, jonka Pikkarainen on viilannut Ässissä erityisesti kuntoon, on puolustuspeli. Ässät päästi jo viime kaudella runkosarjassa neljänneksi vähiten maaleja. Tällä kaudella Ässien maaliverkko on heilunut toistaiseksi vähiten. Toki Ässät on pelannut yhden tai kaksi peliä vähemmän kuin muut, mutta silti ero seuraavana tuleviin TPS:ään ja Tapparaan on viisi maalia.

On myös mainittava, että syksyllä Ässät on pelannut myös todennäköisyyksiä paremmin. SM-liigan tilastojen mukaan Ässien päästettyjen maalien odottama on peräti 33,91, kun todellisuudessa maaliverkot ovat heiluneet Ässät-vahtien selän takana vain 23 kertaa.

Kaikkinensa Ässien puolustuspeli on kuitenkin SM-liigan parhaimmistoa. Pikkarainen laskeekin puolustamisen yhdeksi joukkueensa suurimmaksi vahvuudeksi.

– Kyllä se on. Ja se on ensimmäinen asia, joka pitää olla siellä pohjalla. Jos sitä ei ole, voittaminen on vaikeaa. Toki meidän hyökkäyspelaamisemme on kehittynyt tässä matkan aikana tosi paljon ja tullut monipuolisemmaksi. Pystymme pelaamaan enemmän kiekolla. Ei se pelkkää puolustamista ole, mutta kyllä se on voittamisen kivijalka, Pikkarainen kertoo.

Ässien puolustaminen perustuu Pikkaraisen mukaan yksinkertaisiin asioihin. Viisikon etäisyyksiin ja pelaajien tekemiin valintoihin, jotta etäisyydet pysyvät tiiviinä. Ja kun puolustuspeli on tiivistä, niin maalivahtikin pystyy ennakoimaan vastustajan mahdollisia maalipaikkoja helpommin ilman yllättäviä tilanteita.

Mutta miten Pikkarainen haluaa Ässien puolustavan konkreettisesti kaiken edellä mainitun taustalla?

– Pyrimme puolustamaan paljon eteenpäin, mutta kyllä meillä on toinenkin vaihe. Kun meillä on pitkä välimatka, otamme vähän trappia ja hidastetaan vastustajaa. Koko ajan pyrimme pitämään viisikon tiiviinä ja kasassa ja sitä kautta ehkäistään suorahyökkäysten mahdollisuudet vastustajalle. Se on avainlähtökohtana, kun sieltä ylhäältä lähdetään alaspäin, Pikkarainen kertoo.

Tiiviin puolustuspelaamisen perusta on pelaajien sitoutuminen. Yksittäisellä pelaajalla on suuri vastuu, jotta puolustusmuoto ei vuoda omasta ruudusta. Pikkarainen korostaa haluavansa nähdä pelaajiltaan juuri sitoutuneisuutta ja periksiantamattomuutta yksittäisissä pelitilanteissa.

– Pieniä tilanteita tässä koko ajan pelataan. Jos pelaat pienet tilanteet oikein, niin isoja tilanteita ei ole. Kyllä se sieltä lähtee. Se on yhteistyötä ja hyvin pitkälle myös sijoittumiskysymys sitä kautta, että se viisikko pysyy kasassa, Pikkarainen selventää.

Vuosien varrella Pikkaraisen valmentamat joukkueet ovat tulleet tutuksi nimenomaan vahvasta puolustuspelistään. Sanonta "puolustuksella voitetaan mestaruuksia" on yksi Pikkaraisen valmennusfilosofian peruspilareista.

– Varmaan se on kaikilla. Tietenkin pitää aina muistaa materiaali. Varmasti HIFK:ssa oltiin kiekossa enemmän aikanaan, mutta HPK:ssa ja Ässissä, niin emmehän me voi kärkijoukkueille pelaajamateriaalissa sillä tavalla pärjätä ja lähteä sellaiseen hyökkäyspelikilpailuun. Kyllä siellä se kivijalka pitää olla puolustamisen kautta kunnossa, Pikkarainen sanoo.

Puolustuspelin lisäksi Pikkarainen on saanut kehuja toisestakin aiheesta ihan Ässien seurajohtoa myöten. Kun Ässät julkisti syyskuun lopulla Pikkaraisen jatkosopimuksen, kehui urheilujohtaja Jarno Kultanen vuolaasti Pikkaraisen luomaa toimintakulttuuria ja harjoittelun laadukkuutta.

Pikkaraisen mukaan Ässien laadukas päivittäin arki muodostuu hyvinkin yksinkertaisesta reseptistä.

– Me elämme tätä elämää oikeassa aikamuodossa eli preesensissä. Kun on harjoituspäivä ja ennen kaikkea jääharjoitus, niin olemme oikeasti läsnä ja pistämme all in myös siellä. Sitä kautta se kehittyminen tapahtuu, Pikkarainen painottaa.

"Rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä on tullut"

Pikkarainen nähtiin SM-liigassa ensimmäisen kerran kausina 2006-08, jolloin hän toimi Lukon apuvalmentajana. Tuon jälkeen Pikkarainen hyppäsi Mestikseen päävalmentajaksi valmentaen Jokipoikia ja Jukureita kausina 2008-2014.

Mestis-pestien jälkeen tie vei takaisin SM-liigaan, kun Pikkarainen korvasi kesken kauden 2014-15 Miika Elomon TPS:n päävalmentajana.

TPS-kauden jälkeen Pikkarainen toimi vielä TPS:n ja HIFK:nkin apuvalmentajana ennen kuin ovet SM-liigan päävalmentajaksi aukesivat pysyvästi, kun Pikkarainen korvasi vuoden 2019 tammikuussa HIFK:sta potkut saaneen Ari-Pekka Selinin.

Pikkarainen on tunnettu uransa aikana paikoin tulisenakin valmentajana, mutta valmentajavuosien tuoma kokemus on muovannut Pikkaraisesta ennen kaikkea seesteisemmän ja nykyaikaisemman valmentajan.

– Varmasti seesteisyyttä, rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä on tullut. Sitä kautta kommunikointi (on kehittynyt). Ennen kaikkea nuorten pelaajien kanssa tänä päivänä sinun pitää puhua paljon ja luoda sellainen suhde. Kun luot suhteen, niin sen jälkeen pystyt vaatimaan välillä kovastikin. Sellainen suhteen luominen on tosi tärkeää tänä päivänä, Pikkarainen pohtii.

– Maailma on muuttunut, koulumaailma on muuttunut, yhteiskunta on muuttunut ja vanhemmuus on muuttunut ja sitä kautta kommunikointi muuttuu. Nykynuoret ovat tottuneet vähän erilaiseen asiaan, niin tässä pitää pystyä kasvamaan kaikkien meidän.

Pikkarainen on maineeltaan periksiantamattoman työhaalarikiekon edustaja. Kuten aiemminkin on tullut jo mainittua, Pikkaraisen valmentamat joukkueet ovat tulleet tutuiksi hyvin puolustavina ja työteliäinä joukkueina.

Ässät-luotsin nimi nousee harvoin esiin, kun puhutaan pelitavallisesti ja taktisesti taitavista valmentajista, vaikka todellisuudessa Pikkarainen on näyttänyt osaamistaan silläkin saralla.

– En sitä ulkoapäin sillä tavalla halua ajatella, mutta kyllä mä tiedän olevani aika hyvä taktisessa puolessa. Ehkä sellaiset pienet detaljit eivät ole minulle, eikä se olekaan päävalmentajan tehtävä. Mutta kun puhutaan virtauksista, rytmeistä ja pelin laaja-alaisuuksista, niin kyllä mä niissä olen hyvä, Pikkarainen painottaa itsevarmasti.

Kokenut Pikkarainen tiedostaa tänä päivänä omat vahvuutensa tarkasti.

– Varmasti sellainen karismaattinen johtaminen. Kyllä tuo peli on myös toinen puoli. Se, että pystymme tekemään oikeassa hetkessä oikeita asioita. Sellainen rytmittäminen myös arjessa ja kauden aikana on tosi tärkeää, milloin joukkuetta pitää freesata ja milloin sitä pitää puristaa. Se tulee vain kokemuksen kautta, Pikkarainen listaa vahvuuksiaan.

Sarjakärki Ässät jatkaa kauttaan perjantaina, kun se matkustaa valmentajaa vaihtaneen Sportin vieraaksi. Kausi on vielä pitkä, mutta miten Ässät aikoo pysyä SM-liigan huipulla myös keväällä, kun ratkotaan mestaruuksia?

– Pysytään nöyrinä ja nälkäisinä. Eletään hetkessä koko ajan päivä, harjoitus ja peli kerrallaan. Sitä kautta tulee se tulos, mikä ansaitaan, Pikkarainen sanoo.