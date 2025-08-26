Tällainen on hallitsevan SM-liigamestarin tuntematon uusi pääkäskijä – jakaa paljastuksen visiostaan

Kuopiossa eletään nyt uutta aikaa, kun SM-liigan hallitseva mestari KalPa siirtyy Sami Tervosen komennuksen alle. Tervonen on vielä tuntemattomampi nimi kiekonseuraajille. Kysymys kuuluu: millainen taho hyppää nyt päävalmentajaksi Liigassa?

Eletään toukokuun kolmatta päivää vuonna 2025. SaiPa on edellisenä iltana kaventanut Liigan finaalisarjan tilannetta, kun se on kaatanut Kuopiossa KalPan (2–4).

Savon sydämessä ehdittiin jo laittaa mestaruuskuohuvat kylmään. Niiden poksauttelu alkoi kuitenkin vasta seuraavana päivänä.

Eikä kauaksi jäänyt se, että mestaruuden ratkeaminen olisi venynyt vielä pidemmälle eteenpäin. SaiPa kun johti kuudetta finaaliottelua Antti Kalaputaan kolmannen erän maalilla (52.49) 2–1. Kiimaliiterissä nähtiin kuitenkin draamaa, kun Juuso Mäenpää iski tasoituksen ajassa 58.52.

Siirryttiin jatkojen puolelle. Siellä mustapaitainen vierasjoukkue pääsi juhlimaan päädyssä seisoneen kannattajaryhmänsä kanssa, kun ruotsalaispuolustaja Filip Westerlund painoi kiekon verkkoon ajassa 66.08.

Sen jälkeen jäällä seisoi onnellinen joukko. KalPan pitkäjänteinen työ oli tuottanut tulosta ja se onnistui ottamaan seurahistoriansa ensimmäisen mestaruuden.

Jäällä seisoi myös kuopiolaisjoukkueen senhetkinen ja tuleva päävalmentaja. Tuore kultaluotsi Petri Karjalainen jakoi haastatteluja toisella puolella, kun taas Sami Tervonen hymyili vielä sen suuremman mediahuomion ulkopuolella.

Juttu jatkuu kuvan alla.

KalPan valmennus nostelemassa Kanada-maljaa Lappeenrannassa. Kuvassa mukana seuran tuore päävalmentaja Sami Tervonen (valkopaita).Mikko Lieri / All Over Press

Nyt Kuopiossa on alkanut uusi aikakausi. KalPa kertoi jo varhaisessa vaiheessa, että usean vuoden ajan seuran edustusjoukkueen apuvalmentajana toiminut Tervonen, 34, nostetaan seuran miesten edustusjoukkueen uudeksi päävalmentajaksi.

Tervonen osasi täten varautua tulevaan.

– Pitää kiittää seurajohtoa siitä, miten hyvin meidän joukkueemme oli rakennettu jo kasaan. Kesällä ei tarvinnut laiturinnokassa enää hirveästi vaikuttaa siihen, että millaisia pelaajia tulee tai mistä päin maailmaa niitä hankitaan. Puhuttiin ihan yksittäistapauksista, joihin piti antaa varmistuksia. Tuo mahdollisti sen, että pystyin viettämään perheen kanssa aikaa ja saatoin ladata akkuja. Tuo oli myös kokeneempien valmentajien neuvo, että koita tehdä noin, Tervonen sanoo loppukeväästään ja alkukesästään MTV Urheilulle.

Pitkälle venyneen kevään myötä KalPan joukkue ei ehtinyt harjoitella kuin kahden viikon ajan yhdessä, ennen kuin se vetäytyi kesälomien viettoon.

Loma päättyi elokuun alussa. Sen jälkeen Tervonen on päässyt kunnolla uuteen arkeensa kiinni. Eli siihen, että hän toimii nyt liigaseuran päävalmentajana.

Tervosen mukaan hänen puhelimensa on soinut ”aivan eri tahtiin”.

– Nyt on tullut hienolla tapaa esille se, että miten makeaa hommaa tämä on. Into on piukeassa siitä, kun rooli muuttuu. Nyt ei vaikuta pelkästään yksittäiseen pelipaikkaan tai yksittäiseen erikoistilanteeseen, vaan koko joukkueeseen, valmennustiimiin, huoltajiin ja kaikkiin, jotka ovat tässä ympärillä. Tuon myötä iltaisin tulee herkästi sellainen olo, että sitä on päässyt auttamaan monia eri tahoja omassa roolissaan, Tervonen fiilistelee.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Sami Tervonen (kuvassa vasemmalla, kasvot kameraan päin) toimi aiemmin Petri Karjalaisen (toinen oikealta) apuvalmentajana KalPassa.Photomotion / All Over Press

Iso kysymys

Tervonen pelasi nuorempana Jokereiden juniorijoukkueissa, toimien muun muassa seuran A-junioreiden kapteenina kolmen kauden ajan. Hän tahkosi myös juniorimaaotteluita Suomen alle 17- ja 18-vuotiaiden maajoukkueissa.

Tervonen päätti pelaajauransa kesällä 2012, minkä jälkeen hän siirtyi heti Jokereiden C-junioreiden valmentajaksi.

Liigassa hän toimi ensimmäisen kerran Vaasan Sportin apuvalmentajana kaudella 2015–16. Vaasassa vierähti lopulta kuusi vuotta, minkä jälkeen hän vaihtoi Kuopioon.

Siellä hän ehti toimia sekä Tommi Miettisen että Petri Karjalaisen vieressä apuvalmentajana.

Nyt iso kysymys kuuluu, että millainen persoona KalPan uusi käskijä lopulta onkaan?

– Yleensä valmentajia käsitellään substanssiosaamisen kautta, eli millainen pelin tai millainen ihmisen valmentaja kukin taho on. Pyrin olemaan sellainen persoona, joka kaikella osaamisellaan pystyy luomaan merkityksen tunnetta sille yhteisölle, siinä mukana oleville pelaajille, valmentajille ja kaikille, ketkä siihen kuuluvat. Tavoittelen tasapainoa sen suhteen, että pelaajat saavat tietoa jääkiekkopuolelta ja yritän pitää vaatimustasoa korkealla niin, että pelaajat kokevat menevänsä urillaan eteenpäin. Samaan aikaan tarkoituksena on luoda kuuluvuuden tunnetta siitä, että on hienoa olla tässä paikassa. Tärkeää on kuitenkin se, että miten se itse pelaaja eli ihminen voi. On sitä sitten apu- tai päävalmentajana, uskon ja toivon, että sillä omalla persoonalla pystyy luomaan merkityksen tunnetta. Eli että pystyy kehittämään yksilöä, jolla on samaan aikaan hyvä olla, Tervonen vastaa kysymykseen.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Tervonen (kuvan hymyilevä kasvo) toimi aiemmin Tommi Miettisen (toinen vasemmalta) apuluotsina.Photomotion / All Over Press

Tervosen kohdalla ei välttämättä tarvitse niin paljoa kysellä sitä, millaista peliä hän meinaa peluuttaa nyt KalPan päävalmentajana. Lähtökohta on kuitenkin se, että KalPassa tyyli ja tapa toimia tulevat jo seuran identiteetin kautta.

KalPa on jatkuvasti KalPa. Kaiken pohjalla on vuosikymmenten aikana kehittynyt toimintakulttuuri, mihin jokainen valmentaja tuo pieniä omia mausteitaan.

– Koen, että se kalpalainen pelityyli on kasvanut, kehittynyt ja jopa parantunut kaikkien niiden valmentajien myötä, jotka ovat jättäneet itsestään pienen osan tähän organisaatioon. KalPalla on ihan varmasti tunnistettava DNA. Tässä seurassa on onnistuttu luomaan sellainen mielikuva, että jokainen tänne tuleva tietää, minkälainen on kalpalainen prototyyppipelaaja ja millaista jääkiekkoa täällä yleensä pelataan. Tuo selkeä identiteetti näkyy aina aikuisista lapsipäähän asti, mikä taas johtaa siihen, että tänne syntyy omavaraisuutta. Olemme kuitenkin sen kokoinen seura, ettemme voi vain hankkia pelkästään pelaajia muualta, vaan niitä pitää pystyä myös kasvattamaan. Nyt täällä on onnistuttu siinä, että olemme pystyneet ottamaan vuodesta toiseen pieniä askeleita eteenpäin. Sitten kun moni palanen loksahtaa kohdilleen rekrytointien ja kaiken suhteen, sitten voi tulla tuollainen kausi, missä tulos on todella myönteinen. Sen jälkeen haaste on siinä, että sama työ pitää tehdä taas uudelleen. Samat sankariteot pitää tehdä uudestaan, vaikka pelityyli on varmasti hyvin samankaltainen kuin aiemmin, Tervonen perkaa.

Mitä pieniä juttuja olet tuonut ja mitä pyrit tuomaan KalPan peliin?

– Opin todella paljon Tommi Miettiseltä silloin, kun tulin Kuopioon. Tykkäsin hänen ajattelutavastaan jääkiekon suhteen. Katson varmasti jotain asioita vähän eri tavalla ja niitä ajatuksia on pyritty upottamaan mukaan juttuun. Sama päti Karjalaisen operoidessa päävalmentajana viime vuosien aikana. Näen, että se on aina vähän jokaisen valmentajan osaamisen summa, että mitä siellä kaukalossa tapahtuu. Valmentaminen on kuitenkin nykypäivänä niin voimakasta tiimityötä. Jos haluaa, että pyrimme pelaamaan erittäin nopeaa jääkiekkoa uhkaa luoden ja niin, että pystyisimme riistämään kiekkoja nopeasti itsellemme, se vaatii meidän fysiikkavalmentajaltamme (Sami Kaartinen) kovaa työpanosta, jotta pelaajat pystyvät toteuttamaan tuollaista tapaa, Tervonen jakaa paljastuksia visiostaan.

Juttu jatkuu kuvan alla.

KalPan pitkäjänteinen työ tuotti mestaruuden keväällä SM-liigassa.Mikko Lieri / All Over Press

Härski ja jenkkitykki matkaan

KalPa sai viime keväänä kilpailuetua jatkumoiden kautta. Sen pelaajarunko pysyi vuosien ajan yhdessä ja sen omien kasvattajien joukosta löytyi uusia vastuunkantajia.

Tervonen myöntää, että hän on jatkumoiden suuri ystävä. Esimerkki irtoaa kuningas jalkapallon puolelta.

– Jos miettii vaikkapa Manchester Unitedia: siellä on menty siihen, että jokainen projekti on ikään kuin keskeneräisenä käynnissä. Tuollaisesta puuttuu sitten herkästi sellainen iso punainen lanka, kun toimintaa pitäisi uskaltaa kehittää määrätietoisesti ja uskoen omaan hommaan. Vain tuota kautta kulttuuri ja identiteetti voi rakentua, johon sitten hankintaan oikeita toimijoita niin, että toiminta voi jatkua myös sen jälkeen, kun ne väliaikaisesti seuraa edustaneet ihmiset lähtevät muualle, Tervonen käy läpi.

Viittaus kohdistuu siihen, miten Manchester Unitedissa useat eri managerit ovat rakentaneet enemmän ja vähemmän epäonnistuneita projekteja Sir Alex Fergusonin lähdön jälkeen. Se, mitä United on aidosti hakenut ja se, mitä seura on pyrkinyt olemaan, on jäänyt epäselväksi.

Vaikka KalPan mestaruusrunko meni osittain uusiksi muun muassa Jesper Mattilan ja Kasper Simontaipaleen Tappara-lähtöjen sekä Matyas Kantnerin Kärpät-vaihdoksen myötä, on sillä yhä vahva ryhmä jalkeilla. Seuraan on palannut muun muassa Leijonien MM- ja olympiakultamitalisti Teemu Hartikainen, joka kuuluu ehdottomien KalPa-ikonien joukkoon.

– Teemu on ollut jo todella iso palanen meidän arjessamme sen osalta, että millainen persoona ja minkä tyylinen pelaaja hän on. Hän herättää varmasti kiinnostusta kuopiolaista jääkiekkoa kohtaan – ei pelkästään Kuopiossa, vaan koko Suomessa. Eikä hän ole ainut arvokas paluumuuttaja, jonka saimme nyt tänne mukaan. Tuolla on myös (Juuso) Könöstä, (Hugo) Galletia ja (Anton) Karlssonia. Heille KalPa on kuitenkin todella merkityksellinen seura. Samalla tavalla kuin ”Härskin” (Hartikainen) innostus tarttuu, ihan samalla tavalla heidänkin halunsa ruokkii koko ympäristöä ja ilmapiiriä joukkueen sisällä, Tervonen sanoo Hartikaiseen ja useampaan muuhun KalPa-kasvoon liittyen.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Leijonista tuttu Teemu Hartikainen (kuvan #70) palaa nyt KalPaan.

Näiden ohessa KalPan vaarallisuutta lisää muun muassa sen uusi yhdysvaltalaishyökkääjä Cade Borchardt, joka takoi viime kaudella ECHL:ssä yhteensä 48 maalia Kansas City Mavericksille (40 runkosarjassa, 8 pudotuspeleissä). Borchardt on KalPassa viime kaudella kovaa jälkeä tehneen Patrick Curryn entinen tutkapari.

– Hän on erittäin vahva hyökkäyssuunnan pelaaja. Hänellä on sellaista peripohjoisamerikkalaista DNA:ta, minkä näkee muun muassa niillä hetkillä, kun hän operoi maalinedustalla. On sitten kyse maalinteosta tai syöttämisestä, hänellä on noihin liittyvää spesiaalia taitoa. Hän on myös puolustussuuntaan katsottuna erittäin lojaali pelaaja. Se näkyy esimerkiksi tehotilastossa, joka hänellä oli +43 viime vuonna. Ei tuollaisia ihan sattumalta nappaa. Hän on viekas, mutta hän pelaa myös joukkueelle. Olemme todella iloisia siitä, että saimme hänet tänne, Tervonen toteaa KalPan uudesta tykistä.

Isossa kuvassa KalPa on hyvin mielenkiintoinen taho, kun se yrittää puolustaa mestaruuttaan. Kysymykset kääntyvät myös seuran debytanttipäävalmentajan Tervosen suuntaan. Saako hän laivan oikeaan suuntaan vai kohtaako KalPa haasteita heti syyskauden puolella?

– Tuolla pukukopissa on monta sellaista pelaajaa, jotka ovat saaneet kokea sen kaikista vaikeimman rastin tässä sarjassa, eli sen, mitä se on, kun menee päätyyn asti. Voimme ammentaa tuosta oppia. Tiedämme, että työ pitää aloittaa alusta, emmekä voi haihatella jonkun automaattisen jatkumon perään. Varmasti jokainen haluaa meistä palan tänä vuonna, mikä tuo entisestään haastetta tähän. Uskomme samoihin asioihin, mitkä ovat toimineet. Uskallamme myös luottaa siihen, että meiltä löytyy tarvittavaa osaamista, kun tulee vaikeampia aikoja eteen, Tervonen luottaa, summaten perään:

– Meillä on sellainen joukkue, joka voi taistella voitosta ilta toisensa jälkeen.

Uusi SM-liigakausi alkaa 9. syyskuuta. KalPa kohtaa avauskierroksella vieraissa viime kevään finaalivastustajansa SaiPan.