Vaasan Sport jysäytti kenties kiekkokauden odottamattomimman uutisen tiistaina, kun se kertoi Juuso Hahlin potkujen yhteydessä palkanneensa päävalmentajakseen suomikiekon historiasta tutun kanadalaiskäskijän Doug Sheddenin. MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa Karri Kivi muistutti valmentajatyön realismista.

Leijonien, HIFK:n ja Jokereiden päävalmentajana taannoin tutuksi tullut Shedden tarttuu tehtävään loppukauden kattavalla sopimuksella.

– Kauden yllättävin yksittäinen teko. Karismaattinen Shedden, jokainen varmaan muistaa miten ison vaikutuksen hän aikoinaan teki. Mullekin tuli heti mieleen Porin Ässien kanssa tuolloin vietetyt ajat. Oli "irokeesikevät" 2006 ja olin apuvalmentajana. Kun Doug Sheddenin HIFK tuli tuolla kaudella vieraaksi Poriin, edellispäivänä se oli kaupungin ykköspuheenaihe, Kivi lausui.

Kelvollista työtä Vaasassa tehneen Hahlin erottamista voidaan pitää yllätyksenä. MTV Urheilun toimittaja Jere Hultin näki Sportin ratkaisun taustalla myös huomioarvon kasvattamisen.

– Juuso Hahl teki jo viime kaudella hyvää työtä Sportissa, mutta valmentaminen ei ole aina oikeudenmukaista. Valmentajan täytyy se tietää. Jotkut potkut ovat ookoo ja joskus hetki on sellainen, että valmentaja maksaa hinnan ja sen kanssa on vain opittava elämään, Kivi muistutti.

