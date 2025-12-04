Vaasan Sport kyntää Doug Sheddenin alaisuudessa.

Sport antoi lokakuussa potkut mainiota jääkiekkoa luotsanneelle päävalmentajalleen Juuso Hahlille, vaikka hän oli johdattanut vaasalaiset edelliskaudella seurahistorian parhaaseen saavutukseen, SM-liigan puolivälieriin. Sport oli tuolloin vielä täysin mukana taistelussa tämän sesongin pudotuspelipaikoista, kaksi pistettä playoff-viivan alapuolella.

Hahlin potkujen jälkeen Sport pelasi yhden jatkoaikatappioon päättyneen pelin ennen kuin Doug Shedden valmensi vaasalaisseuraa ensimmäistä kertaa. Nyt Sportilla on kanadalaisen päävalmentajansa kanssa vyöllä kymmenen matsia ja tappioita on tullut kahdeksassa niistä.

Tänään torstaina Sport sai kuonoon Kuopiossa KalPan vietyä kolme pistettä 5–3-voitolla. Juuso Mäenpää viimeisteli kuopiolaisille kaksi maalia, Viljami Nieminen puolestaan iski Sportille kaksi rysää.

Sportin edellinenkin matsi oli KalPaa vastaan; lauantaina tuli 2–5-kotitappio. Perättäisiä varsinaisen peliajan tappioita vaasalaisilla on kolme.

Kivi kummasteli

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ihmetteli Liigaviikko-ohjelmassa Sheddenin mitätöntä kädenjälkeä jo kaksi viikkoa sitten. Vaikka kanadalainen oli ilmaissut inhonsa trapia kohtaan, senkin pelaaminenkin oli jatkunut.