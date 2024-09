SM-liigaan palannut Jarno Pikkarainen avoimena vaikeasta ajastaan – "Siinä tulee vieroitusoireita"

Elmeri Elo / All Over Press

– Ei se aina silloin ole herkkua, kun ulkona on pimeää ja pelit alkaa. Kropassa oli vielä rytmi päällä. Jälkeenpäin se on antanut paljon energiaa. Etäisyys teki kyllä hyvää.

– Perhe kun siinä elää normaalia arkea ja itsellä onkin ylimääräistä aikaa, kun on tottunut elämään läpi tunne-elämysten, niin siinä tulee vieroitusoireita, tyhjiö. Tämä on minulle intohimotyö ja tapa toteuttaa itseäni.

Ässien näköinen?

– Se on suurin muutos, jonka olen tuonut. Tein kesällä paljon yksilöiden kanssa töitä. Tapasin kaikki kahden kesken useampaan kertaan. Sitten kun ihmissuhde on luotu, niin ehkä voidaan käyttää sitä porilaisen näköistä stereotypiaa jollain osa-alueella, hän jatkaa.

– Päävalmentajalla on iso vastuu johtamisesta. Kyllä me yhdessä pystymme katpeeniston kanssa ne Jessen saappaat täyttämään, Pikkarainen takaa.

– Haluamme olla aloitteellisia. Puolustamisen täytyy tapahtua eteenpäin. Aina se ei ole mahdollista, ja silloin on mietittävä, kuka meillä on vastassa. Tulee varmasti sellaisia iltoja, että peliä on vain hidastettava. Ykkösprioriteetti on kääntää peliä nopeasti, mutta roiskimaan ei ruveta, Pikkarainen kuvailee.