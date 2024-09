Kärpät teki kovia hankintoja – nyt Ville Mäntymaa jakaa suoraa tekstiä näiden takaa: "Jos rehellisiä ollaan, niin…"

Ville Mäntymaa, 39, oli viime kaudella ison muutoksen keskellä, kun hänestä tehtiin Oulun Kärppien päävalmentaja sen jälkeen, kun Lauri Marjamäki oli saanut kyseisestä tehtävästä potkut.

Kärpät testasi ensin Mäntymaata sen suhteen, että onko hän eli entinen huippupuolustaja valmis.

– Kun vaihdos tuli, päätin, että pyrin tekemään asioita mahdollisimman laadukkaasti ja pyrin luomaan mahdollisuuksia tulevaan. Sitten kun hyppäsin viralliseksi päävalmentajaksi, jatkoimme muun valmennuksen kanssa samalla linjalla. Siitä kiitoksena oli lopulta kolmas sija, Mäntymaa kertaa viime kevättä MTV Urheilulle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mäntymaa myöntää, että kausi oli raskas erinäköisten käänteiden ja tapahtumien myötä. Rasitus näkyi muun muassa yösykkeiden kautta.

– Palautumiseen meni sellaiset 2–3 viikkoa. Kroppa ja mieli vaativat aikaa. Sitten kun palautuminen oli hyvässä vauhdissa, rupesimme kääntämään katseita kohti tulevaa. Iso juttu oli se, että pystyi rehellisesti analysoimaan menneitä. Teimme sitä isommalla porukalla, minkä myötä pystyimme luomaan suunnitelmia ja prosessiajattelua tulevaa kautta varten, Mäntymaa perkaa.

Mäntymaa oli keväällä hänelle täysin uuden riennon keskellä, kun hän oli mukana jääkiekon MM-kisojen yhteydessä järjestetyssä valmentajaseminaarissa. Tshekin Prahassa paikalla oli lukuisia suomalaisia nyky- ja entisiä valmentajia.

– Tuo oli erittäin hieno kokemus ainakin minulle, tällaiselle nuorelle valmentajalle. Pääsin kuulemaan kokeneiden kavereiden ajatuksia ja näkökulmia. Siellä oli nykyisiä ja entisiä menestysvalmentajia sekä nykyään ulkomailla koutsaavia tahoja. Arvostan suuresti, että tuollainen tapahtuma järjestettiin, Mäntymaa kiittelee.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Rehellisenä

Oulussa Kärpät tiputteli jo keväällä pöytään kovia julkistuksia. Kaikista isoin jytky liittyi Liigan viime kauden maalikuninkaaseen Teemu Turuseen, joka päätti jatkaa pohjoisessa.

0:36 Liigatähti Teemu Turunen avaa sitä, miksi hän päätti jatkaa Kärpissä

Hankintapuolta värittivät muun muassa Jukureissa kovaa jälkeä tehnyt tshekkiläissentteri Michal Kovarcik, joka on Kärppien uusi ykkössentteri.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Laituriosastolleen Kärpät värväsi JYPissä maaliverkkoja tiuhaan tahtiin heiluttaneen Reid Gardinerin sekä KooKoossa viime kaudella 50 (15+35) pistettä takoneen Ben Tardifin. He molemmat ovat Kanadasta.

Heidän lisäkseen Ouluun ovat saapuneet muun muassa jenkkisentteri Josh Melnick, suomalaissentteri Patrik Virta sekä todella isokokoinen jenkkilaituri Austin Rueschhoff.

– Olemme tehneet kovaa prosessia tuolla taustalla sen suhteen, että ketä olemme yrittäneet rekrytoida Ouluun. Meillä on ollut suunnitelma sen suhteen, että minkälaisia ihmisiä olemme halunneet tähän projektiin mukaan. Sen ohessa on tullut sitten se, että mitä pelaaja on tuolla jäällä. Sitten on tullut se pelillinen kaava, että mihin ketjuun ja mihin rooliin pelaaja voisi sopia. Ihmisyys on ollut kuitenkin merkittävin juttu. Se on ollut koko rekrytointiprosessin tärkein kulmakivi. Olen tykännyt kaikista hankinnoista, mitä olemme onnistuneet tänne saamaan. Olemme tehneet merkittäviä, mutta myös erilaisia hankintoja. Heissä ei yhdisty mikään tietty tyyli, vaan he ovat monipuolisia kavereita. Esiin voi kaivaa esimerkiksi tuoreimman hankinnan eli Austinin (Rueschhoff), joka on hyvin erilainen Kärppä, mihin Oulussa on ehkä aiemmin totuttu, Mäntymaa pohtii.

Mäntymaa viittaa peräti 200 senttiä pitkään ja 104 kiloiseen Rueschoffiin, joka on pelannut viime vuodet AHL:ssä.

Totuus on se, että Kärppien nykyjoukkueeseen on laitettu vino pino rahaa kiinni. Kärpät lähtee kauteen 3,25 miljoonan euron pelaajabudjetilla. Erinäköisten arvioiden mukaan Kärpät on jo nyt aivan tuossa rajassa kiinni.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Oululaisjoukkueen päävalmentaja Ville Mäntymaa jakaa hyvin avointa tekstiä seuran pelaajahankintapolitiikkaan liittyen.

– Jos ihan rehellisiä ollaan, niin ei ollut missään nimessä helppo saada pelaajia tänne, Mäntymaa myöntää suoraan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Emme voineet vain poimia pelaajia markkinoilta tarjoamalla heille tiettyä rahasummaa. Meidän piti pitää myyntipuheita ja meidän piti kertoa niistä ajatuksista, mitä meidän prosessimme takana on. Meidän ”poolissa” eli vaihtoehtojemme joukossa oli paljon pelaajia, joista osa meni ohi. Olimme joistakin kiinnostuneita ja menetimme silti heidät. Ajatus oli kuitenkin se, että kyseistä pelaajaa ei tarkoitettu siinä hetkellä meille. Pyrimme pitämään mielen kirkkaana ja siirryimme seuraavaan sen jälkeen.

– Kaiken taustalla iso juttu oli se, että haluamme olla mahdollistaja niin, että pelaaja voi päästä täältä isompiin sarjoihin. Koska vääjäämättä tällä hetkellä tilanne on se, että Liiga ei ole aivan niitä sarjoja, missä ne suurimmat rahat pyörivät. Se, että tarjosimme pelaajille ponnahduslautaa isompiin sarjoihin, oli joidenkin kohdalla se, mikä mahdollisti heidän tulonsa tänne, Mäntymaa myöntää suoraan.

Puuttuuko joukkueesta vielä jotain?

– Meillä on olemassa suunnitelma taustalla, mutta meillä pitää olla myös joustavuutta sen suhteen, että voimme muuttaa sitä. Tällä hetkellä rosteri on tuossa, mutta meidän pitää koko ajan rehellisesti analysoida sitä, että missä menemme ja tarvitsemmeko jotain palasia. Tilannetietoisuus, hetkessä eläminen ja avoimuus ovat tie onneen, Mäntymaa paaluttaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Paine

Jos katsotaan pelkkiä nimiä, Kärpät on kauteen lähdettäessä hallitsevan mestarin Tampereen Tapparan kovin haastaja. Kärpillä on kaksi vahvaa maalivahtia, sillä on osaamista puolustuksessa ja sen hyökkäys on sekä terävä että leveä.

Kärpissä erityishuomio kääntyy sen hurjaan erikoistilanneosaamiseen. Sillä on Teemu Turusen ja Reid Gardinerin kaltaisia laukojatykkejä sekä Austin Rueschhoffin kaltaista maalinedustamörköjä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Puhumattakaan Suomen möröstä eli Marko Anttilasta, joka tuo Kärpille vuodenvarmaa alivoimaosaamista.

Laatu johtaa odotuksiin ja ne luovat paineita. Ne, eli paineet, kohdistuvat hyvin vahvasti Mäntymaahan, joka aloittaa nyt ensimmäisen täyden kautensa Kärppien päävalmentajana.

Koetko paineita siitä, että teillä on erittäin laadukas rosteri jalkeilla, millä pitää tehdä tulosta?

– Koen, että mestaruutta tai menestystä ei voi ostaa, vaan jokainen huippujoukkue pitää rakentaa erilaisten tapahtumien ja kokemusten kautta. Oulussa halutaan menestyä ja totta kai himoitsemme myös itse sitä. Arjen työstä tuleva mielenrauha ja suunnitelmallisuus ovat kaiken pohjalla. Jos nyt rupeaisi liikaa miettimään sitä, että mitä meidän pitäisi saavuttaa tai millainen valmentaja mun pitäisi olla – tukehtuisin liikaa tähän virkaan. Enemmän mietin niin, että mitä olen saanut jääkiekolta. Olen saanut pelata huipputasolla, olen saanut valmentaa maajoukkueessa (U20) ja saan nyt olla tässä pestissä. Kyllä mua kaduttaisi se, jos en lähtisi edes vähän nauttimaan tästä. Oleellista on, että osaan elää päävalmentajan elämää, mitä kautta saa mielenrauhaa siihen, että pystyy toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, hyödyntäen ympärillä olevia ihmisiä, Mäntymaa vastaa.

Mäntymaa on valmentajana yhä tuore kasvo. Vakaviin aivotärähdyksiin päättyneen pelaajauransa jälkeen Mäntymaa aloitti valmennustehtävät Kärppien A-junioreissa eli U20-joukkueen apuvalmentajana.

Hänet nimitettiin Kärppien A-junioreiden päävalmentajaksi kaudeksi 2017–18. SM-liigaan hän nousi kaudeksi 2021–22, kun hän toimi Lauri Mikkolan apurina.

Mäntymaan kohdalla iso kysymys kääntyy siihen, että millaista on hänen ohjaamansa jääkiekko? Eli millaista hokia Kärpät lähtee pelaamaan alkavalla kaudella?

Kun Mäntymaalta kysyy siitä, että millaista on hänen mielestään hyvä jääkiekko, antaa hän viitteellisen vastauksen myös siitä, mitä Kärpiltä voi nyt odottaa.

– Mun mielestä hyvässä jääkiekossa kaikista tärkein seikka on tunne. Sen pitää välittyä, kun joukkue astelee jäälle. Joukkueen pitää lyödä ja sen pitää uskaltaa lyödä itsensä täysillä likoon. Se ei pelkää, vaan se on valmis reagoimaan ja sitä kautta se pystyy tuottamaan tunnetta myös lehtereille. Ei niin, että tunne on läsnä pelkästään pelaajilla tai valmentajilla, tunteen pitää heijastua myös katsojille niin, että tässä tapauksessa kärppäpaitaisen fanin pitää saada ”vau”-fiilis sydämeen. Silloin olemme onnistuneet, Mäntymaa linjaa.

Jos puhutaan tavoitteesta, haluatko lyödä ne kirkkaanselvinä esille heti projektin ensimmäisenä päivänä vai rakentuvatko ne matkan varrella?

– Suurin juttu on se, että uskallamme antaa itsellemme mahdollisuuden menestymiseen. Meillä pitää olla arjessa sellaiset toimintatavat, että pystymme tavoittelemaan menestymistä. Kun puhutaan huippu-urheilusta, siihen liittyy erinomaisuuden tavoittelu. Unelma pitää olla koko ajan se, että olisi parempi taas huomenna. Sitten kun olemme tuota yhdessä ja tunnemme vastuumme sekä velvollisuutemme yhteisöä kohtaan, niin, että meillä on kunnia pukea Kärppä-nuttu ylle, tuota kautta voimme lähteä rakentamaan jotain, minkä lopputuloksena on hieno liigakausi. Loppujen lopuksi vain yksi voi voittaa, mutta matkan varrella muutkin ovat voineet menestyä. Meidän pitää vain itse määrittää se, että mitä menestyminen on meille, Mäntymaa summaa.