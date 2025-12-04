JYPin Antti Tyrväinen on saanut kolmen ottelun pelikiellon.
Toista otteluaan JYPissä pelannut Antti Tyrväinen taklasi keskiviikkona Tapparan Kristian Tanusta laidan vieressä lujaa. Romuluisista otteistaan tunnettu Tyrväinen sai ulosajon, kun taas tokkurainen Tanus talutettiin pois jäältä.
Jääkiekon SM-liigan kurinpitodelegaatio määräsi Tyrväiselle torstai-iltana kolmen ottelun pannan.
Kurinpitodelegaatio huomauttaa, että Tanus oli taklaushetkellä kiekoton pelaaja, jota ei saa taklata. Ulosajo tuomittiin päähän kohdistuneesta taklauksesta, mutta kurinpito katsoi, että taklauksen voima kohdistuu valtaosin Tanuksen vartaloon eikä päähän. Taklausta oli näin syytä arvioida estämistä koskevan säännön perusteella.
– Estämistä koskevan rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että Tyrväinen suorittaa täydellä voimalla vartalotaklauksen, jossa tulee myös kontaktia kiekottoman Tanuksen päähän. Taklauksen seurauksena Tanus joutuu jättämään ottelun kesken. Edelleen rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio katsoo, että Tyrväinen on taklauksellaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa ja taklauksesta on aiheellista määrätä pelikielto, kurinpito kertoi.
Kurinpito myös tiedotti, että Kiekko-Espoon Peter Quenneville ja KooKoon eivät saaneet pelikieltoa. Quenneville lensi keskiviikkona ulos polvitaklauksesta TPS:n ja Riekkinen poikittaisesta mailasta Pelicansin kasvoihin.