Ensimmäistä kauttaan kotikulmiensa ulkopuolella pelaava SM-liigakiekkoilija Leevi Tukiainen on syttynyt nopeasti liekkiin JYP-paidassa.

Koko tähänastisen kiekkouransa Pelicansin organisaatiossa viettänyt 25-vuotias Tukiainen jätti viime kauden päätteeksi Lahden taakseen ja suuntasi 170 kilometriä pohjoisemmas.

Alku JYPissä on ollut kaukalossa erittäin vahva. Samalla Tukiainen on päässyt maistamaan ensimmäistä kertaa kiekkoammattilaisuutta uudessa asuinkaupungissa poissa kotikulmilta.

– On se ollut ainakin piristävää, että on saanut vaihtaa ympäristöä. Vähän vaihtelua siihen, että on ollut samat paikat ja aika lailla samoja pelaajiakin ympärillä.

– Olen hyvin viihtynyt täällä ja hyvin asettunut tänne. Ei ole ollut mitään moittimista. Siisti kaupunki, Tukiainen sanoo Jyväskylästä.

12 ottelua, 12 maalia – Leevi Tukiaisen alku JYP-paidassa on ollut mainio.Vesa Pöppönen / AOP

12 ottelussa JYP-paidassa on syntynyt heti tehot 12+3. Yhteispeli Jere Lassilan ja Santeri Huovilan kanssa lähti rullaamaan välittömästi. Tällä on ollut Tukiaisen mukaan suuri vaikutus hänenkin onnistumiseensa.

– Sain hyvän lähdön treenipeleistä asti, kun pääsin pelaamaan hyvien jätkien kanssa. On tuntunut ihan hyvältä.

– Siinä on kaksi taitavaa ja hyvää jätkää. Lassila on sentterinä erittäin hyvä molempiin suuntiin. Osaa puolustaa hyvin, mutta tuo myös hyökkäyspäähän osaamista. Ja sitten "Santtu" Huovila (0+15) toisessa laidassa on kyllä taitava tekemään peliä. Hän näkee ne pienet syöttöpaikat ja pystyy luomaan tilanteita hyvin, Tukiainen kuvailee.

Onnistumiset ovat ruokkineet itseluottamusta, mikä on vauhdittanut positiivista kierrettä.

– Jokaisella osa-alueella on tullut pientä kasvua. Itseluottamus on aika iso osa tätä lajia, että jos sitä ei ole, niin ei peli hirveästi kulje. Nyt kun sen on saanut suht korkealle, uskaltaa pelata eikä mieti sitä, niin se auttaa siihen aika paljon.

Rankkarikikka ei ollut NHL-tähdeltä kopioitu

Tukiaisen tämän kauden maalikooste on viihdyttävää katsottavaa. Hänen laukaustaan on kehuttu nuoresta pojasta lähtien, mutta mitään määrätietoisempaa harjoittelua hän ei sano tehneensä sen eteen.

– Ei minulla ole koskaan ollut taitokoutsia. En ole käyttänyt sellaista. Ihan itsekseni olen laukonut.

– Aina siihen jotain tekniikoita hakee, mutta toistoja vain paljon. Kun laukoo pelissä, saattaa joskus mennäkin maaliin. Ei siinä mitään sen erikoisempaa ole.

Tukiaisen tämän kauden maaleista Tapparaa vastaan voittomaalikisassa syntynyt osuma on herättänyt eritysesti huomiota. Pieni pyöräytys lavan kärjellä ja tarkka laukaus yläpesään yllätti maalivahti Juha Metsolan.

Katso Tukiaisen maalit ja kohua herättänyt rankkarikikka jutun ylälaidan videolta.

Moni piti liikettä NHL-tähti David Pastrnakin kikkapussista lainattuna. Tätä Tukiainen ei kuitenkaan myönnä.

– En ole ottanut mallia. On sitä tullut aikaisemminkin tehtyä, Tukiainen sanoo.

– Olen totta kai katsonut parhaimpia maalintekijöitä, ja totta kai jotain vaikutteita on tullut, mutta en ole tietoisesti ottanut mallia tai kopioinut.

Matikainen tuonut vanhanliiton meininkiä – hyvällä tavalla

2000-luvun menestyjiin lukeutuva JYP on jäänyt jo viidesti peräkkäin pudotuspelien ulkopuolelle.

Tukiainen ei kuitenkaan kanna harteillaan aiempien vuosien taakkaa. Hänestä Jyväskylästä tullut tarjous kuulosti kaikin puolin hyvältä.

– Tuli keskusteltua JYPin kanssa, että olisi mahdollisuus saada hyvää roolia, ja täällä olisi hyvää luottoa minuun. Tuntui ja kuulosti siltä, että tämä voisi olla minulle tähän kohtaan hyvä paikka ottaa steppiä ja vaihtaa seuraa ja kaupunkia.

– He uskovat, että minusta olisi ihan hyväksi pelimieheksi, niin se oli aika lailla sellainen, miksi tämän valitsin, Tukiainen perustelee.

Uusi päävalmentaja Petri Matikainen on tuonut ryhtiä JYPin tekemiseen. Vaatimustaso on kova.

– “Petu” on sellainen vanhanliiton koutsi. Silloin kun tehdään, niin tehdään kunnolla, mutta on myös sille tilaa, että kun ei treenata, otetaan iisisti. Mitään välimallia ei ole eikä mikään puolivillainen tekeminen mene kyllä läpi tuolla arjessa. Tykkään siitä.