– Meillä jäi Tappara-peli vähän jostain syystä piippuun, vähän käsijarru päälle. Ainakin itselläni se oli aika lailla takaraivossa tänään, kun alkoi peliin keskittyä, Palola ruoti HPK-voiton jälkeen.

Jani Alkio hersytteli Olli Palolalle: "Kiva mennä pelin jälkeen kotiin ja yrittää saada suukkoa"

Ilveksen 3–1-osuma johti erikoiseen videotarkasteluun – sen oli iskenyt maalin takaa jo Olli Palola.

– Tietysti nyt niin kauhea hulina on kotona perheen kanssa, että ihan mielellään olisi reissuun lähtenyt, mutta teki kyllä ihan hyvää huilata ja reenailla täällä, Palola sanoi naureskellen.