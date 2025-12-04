MTV Urheilun selostaja Jani Alkio iski Ilveksen Olli Palolalle humoristista piikkiä.
Olli Palola oli johdattamassa Ilveksen 3–2-voittoon HPK:ta vastaan Tampereella torstaina. Jääkiekon SM-liigan takavuosien kaksinkertainen maalikuningas iski hämeenlinnalaisten nuottaan 1–0- ja 3–1-rysät.
Tupsukorvilla oli allaan 0–3-tappio paikallisottelussa Tapparaa vastaan viime perjantailta, minkä jälkeen Ilves taipui tiistaina CHL:n puolivälieräavauksessa 2–3 Luulajalle Ruotsissa.
– Meillä jäi Tappara-peli vähän jostain syystä piippuun, vähän käsijarru päälle. Ainakin itselläni se oli aika lailla takaraivossa tänään, kun alkoi peliin keskittyä, Palola ruoti HPK-voiton jälkeen.
– Koetti saada ihan ensimmäisestä vaihdosta kaiken likoon. Tuntuikin, että tänään sai ihan hyvän lähdön. Ne ovat niitä pieniä juttuja aina.
Palola tuumi, että Ilves pystyi hoitamaan pelin viimeisessä erässä johtoasemassa "niin kuin pitää".
– On aina paha paikka, kun johdat maalilla kahden erän jälkeen. Minun mielestäni oli aika miehekäs suoritus tänään tuo loppu.