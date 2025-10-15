Suomen jääkiekkomaajoukkueen entinen päävalmentaja Jukka Jalonen ihmettelee Vaasan Sportin päävalmentajapotkuja MTV Urheilun haastattelussa. Jalonen on huolissaan nuorten valmentajien asemasta SM-liigassa.

Sportista tuli eilen kuluvan Liiga-kauden ensimmäinen seura, joka päätyi vaihtamaan päävalmentajaa. Uransa toista kautta päävalmentajana toiminut Juuso Hahl sai väistyä. Tilalle palkattiin SM-liigassa ja Leijonissa 2000-luvulla vaikuttanut kanadalainen Doug Shedden.

Jukka Jalosella ja Sheddenillä on yhteistä historiaa maajoukkueesta. Jalonen toimi kanadalaisen apuvalmentajana vuoden 2008 MM-kisoissa. Sheddenistä Jalosella on vain hyvää sanottavaa.

Jalosen ajatuksia ja muisteluita värikkäästä Sheddenistä luvassa MTV Urheilun verkossa myöhemmin tänään keskiviikkona.

Leijonissa kolme MM-kultaa ja olympiavoiton valmentanut Jalonen pitää Sportin potkuratkaisua tylynä.

– Yllätyin kuitenkin siitä, että miksi Sport antoi Hahlille kenkää tässä vaiheessa kautta. En tietysti voi tietää, että mitä siellä taustalla on tapahtunut, Jalonen sanoo.

– Harmittaa Hahlin puolesta. Tämä on lätkää, se on tylyä meininkiä. Sportilla on omat syynsä, sitä pitää tietysti kunnioittaa.

Sport on tässä vaiheessa sarjataulukossa sijalla 13. Se voitti Hahlin alaisuudessa 13 ottelustaan neljä. Debyyttikaudellaan Hahl vei Sportin seurahistorian ensimmäiseen puolivälieräsarjaan.

Hahlin viimeiseksi peliksi jäi viime lauantaina mitelty HPK-kamppailu, jossa hämeenlinnalaiset olivat parempia jatkoajalla.

– Ei Sport ole niin huonosti pelannut. Viimeinen peli, jonka Hahl valmensi, niin HPK:ta ne veivät siinä pelissä, vaikka hävisivät, Jalonen sanoo.

Nykyään Italian päävalmentajana työskentelevä Jalonen on huolissaan urakehityksensä alkuvaiheessa olevien valmentajien tilanteesta.

– Se oli ulkopuolisin silmin tyly temppu. Tiedän systeemin, että kun nuori valmentaja saa potkut uransa alkuaikoina, niin ei ole ihan helppo päästä takaisin. Se on monesti nähty. Valtava prosentti valmentajista valmentaa Liigassa maksimissaan yhden vuoden, Jalonen sanoo.

Jalonen on ottanut aiemminkin kantaa valmentajien kohteluun potkutilanteessa.

– Voi mennä vaikka 10 vuotta, että pääsee takaisin, jos on sitkeä. Kokenut valmentaja jos saa jossain vaiheessa potkut, kun on jo jotain saavuttanut, niin ei ole läheskään niin vaikeaa päästä takaisin, hän jatkaa.

Jalonen, 62, valmistautuu alkavaan maajoukkuekauteen Italian käskijänä. Maajoukkueen sesongin päätavoite siintää edessä helmikuussa. Italia isännöi tuolloin talviolympialaisia. Suomi ja Italia pelaavat samassa lohkossa.