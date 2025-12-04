Jääkiekon SM-liigaan nousua kaavaileva Jokerit täydentää valmennustaan Juuso Hahlilla. Aiemmin kuluvalla kaudella Vaasan Sportista potkut saanut Hahl liittyy seuraan toukokuussa 2026.

Jokerien tiedotteen mukaan Hahlin sopimus on kaksivuotinen. Hahl tulee täydentämään Tomek Valtosen johtamaa valmennusryhmää.

– Juusolla on laaja kokemus valmennuksen eri rooleista liigaorganisaatioissa, ja tämän myötä hän tuo tiimiimme juuri sellaista näkemystä ja kokemusta, joka tekee valmennusryhmästämme entistä kokonaisvaltaisemman sekä tuo lisää näkemystä joukkueen rakentamiseen, Jokerien urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki toteaa.