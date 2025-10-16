Helsingin IFK:n maanantaina järjestämä tiedotustilaisuun hämmästytti myös MTV Urheilun asiantuntijaa Karri Kiveä. Ennakkotiedon mukaan tilaisuudessa oli määrä kertoa pelaajahankinnoista, mutta mitään tiedotettavaa ei lopulta ollutkaan.

MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa Kivi käänsi katseensa urheilujohdon taustalla olevaan seuran johtoportaaseen.

– Kyllä siinä itsellekin tuli sellainen olo, että onko tämä totta? Pieni yllätys oli minulle se, että puheenjohtaja Jaakko Eskola, joka on niin kovan luokan johtaja, antoi tämän tapahtua, Kivi ihmetteli Liigaviikon tuoreessa jaksossa.

Korvat poimivat myös päävalmentaja Olli Jokisen puheet seuran tilasta, jotka olivat sävyltään hyvin toisenlaisia seurajohtoon nähden. Jokinen kertoi muun muassa Ilta-Sanomien haastattelussa havainneensa, etteivät kaikki pelaajat ole liigakelpoisia fyysisen kuntonsa suhteen.

– En tiedä, ajoiko Olli itsensä tarkoituksella noin kovaan paikkaan. Ilmeisesti hän oli jo niin kypsä tilanteeseen, jossa kuorma tulee hänen niskaansa, Kivi mietti.

– Miten he aikovat viedä urheilupuolta käsi kädessä eteenpäin, kun urheilujohtaja Janne Pesonen on sitä mieltä, että homma on edennyt erittäin hyvin ja Jokisen mukaan mikään ei ole hyvin?

Katso Liigaviikko-ohjelma kokonaisuudessaan alapuolelta.

23:46 Liigaviikko: Doug Sheddenin paluu, HIFK:n kummallinen sirkus