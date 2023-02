Konkarivalmentaja koki pettymyksen SM-liigassa – töitä ei ole viime kauden jälkeen kuulunut

Ahvenjärvi aloitti jääkiekkovalmennuksen jo 21-vuotiaana kotikaupunkinsa Kemin Lämärien pelaajakoutsina II-divisioonassa kaudella 1986–87. Miehen mittariin on kertynyt valmennusvuosia sittemmin kunnioitettavasti, pääsääntöisesti Jyväskylässä, jonne hän asettui 1990-luvulla ja jossa hän on koutsannut SM-liigassa pelanneen JYPin ja seuran juniorien ohella alempien sarjojen joukkueita.

JYPin miesten peräsimessä Ahvenjärvi operoi ensin apuvalmentajana 2017–19. Sitä seuranneiden yhden JYPin U20-joukkueen valmennusvuoden sekä yhden välivuoden jälkeen mies hyppäsi ensimmäistä kertaa pitkällä urallaan miesten liigapäävalmentajaksi JYPin ruorissa.

Sesonki ei ollut nuoria pelaajia vilisseltä jyväskyläläisjoukkueelta menestys. JYP jäi pudotuspelien ulkopuolelle sijalle 13, perässään vain SaiPa ja Ässät. Kauden oltua vielä kesken Ahvenjärvi sai jo tammikuussa 2021 seurajohdolta tiedon, että JYP ei käytä hänen 1+1-vuotisen sopimuksensa optiovuotta, vaikka valmentajalla olisi ollut haluja jatkaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Koetettiin kääntää kiviä ja kantoja"

Ahvenjärvellä olisi rautaisella kokemuspohjallaan jääkiekolle yhä valtavasti annettavaa, mutta Jyväskylässä asuva mies on ollut JYP-pestinsä päätyttyä, viime keväästä lähtien, työtön valmentaja.

– Olen koko ajan pyrkinyt hakemaan aktiivisesti paikkoja Suomesta ja ulkomailta: Ruotsista ja Keski-Euroopasta, Ahvenjärvi sanoo ja mainitsee keskisen Euroopan maista Sveitsin sekä Itävallan.

Hiljaista on kuitenkin pitänyt.

– Aika vähissähän nämä työpaikat markkinoilla ovat, vaikka syksynkin aikana koetettiin kääntää kiviä ja kantoja, että olisi löytynyt vielä tälle kaudelle.

Myöskään niin sanotussa toisessa aallossa, kun valmentajille alkaa tulla eri puolilla kesken kauden potkuja, ei ole tärpännyt.

– Niissä tapauksissa on ollut aika paljon havaittavissa varsinkin Keski-Euroopassa sitä, että päävalmentaja saa lähteä mutta seuran oma urheilutoimenjohtaja hyppää jatkamaan hommaa. Ei olekaan välttämättä hommattu uutta päävalmentajaa. Tässä on varmaan korona-ajan jäljiltä nähtävissä, ettei ole ollut resursseja palkata uutta valmentajaa.

Vaikkei Ahvenjärvi ole nyt tehnyt palkallista työtä, on hän kuitenkin mielellään autellut ja mentoroinut nuorempia valmentajia ja "joskus jopa vanhempia".

– Pidän itseäni erittäin kovassa kunnossa fyysisesti ja henkisesti ja pyrin myös koko ajan kouluttautumaan ja opiskelemaan. Kaikennäköisiä webinaareja tullut suoritettua ja pelejä on tullut paljon katsottua, Ahvenjärvi sanoo ja mainitsee Liigan ohella SHL:n ja CHL:n.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Paikan päällä hän on käynyt katsomassa CHL:ää Ruotsinkin puolella Luulajassa "avartamassa näkemyksiään kiekosta".

"Ei mitään, mistä olisi voitu joku jänis hatusta vetäistä"

Ahvenjärvestä monessa kohdin kuulee, että vaikka vyöllä on jo pitkä ura, miehellä on sekä nöyryyttä että intoa kehittää itseään edelleen valmentajana. Ei ole itseriittoisia mietteitä, että oltaisiin jo valmiita – vaikkakaan konkarin oma valmennusfilosofia ei ole tauon aikana suurilta linjoiltaan muuttunut.

– Ajatukset, joilla itse tein työtä viime vuonna, ovat vahvistuneet, Ahvenjärvi sanoo.

Näihin kuuluvat pääpirteissään ihmislähtöisyys, pelaajien auttaminen sekä saumaton yhteistyö valmennustiimin kanssa.

– Saimme minun mielestäni JYPissä aikaan sellaisen keskustelukulttuurin, jossa pystyimme käymään vahvasti asioita läpi. Vaikka olimme eri mieltäkin asioista, pystyimme löytämään ratkaisuja.

Keskusteluaan norjalaiseen Stavangeriin JYPistä siirtyneen maalivahtivalmentaja Jarkko Hyytiänkin kanssa Ahvenjärvi totesi, ettei hän keksi mitään, mitä olisi muuttanut, jotta joukkueen tulos olisi ollut parempi.

– Vaikka olen analysoinut ja katsonut kaikki tilastot, ei ole löytynyt mitään, mistä olisi voitu joku jänis hatusta vetäistä. Teimme kaiken, mitä meiltä löytyi, ja rakensimme laadukasta arkea.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Olen henkilökohtaisesti pettynyt, että en pystynyt osoittamaan seurajohdon suuntaan olevani riittävä, että olisin voinut jatkaa hommassa. Olisi totta kai ollut kovasti helpompi jatkaa.

"Joillekin tämä ei vain sovi"

1:06 JYPillä on ollut tälläkin kaudella vaikeaa. Tässä vierailija KalPan Juuso Mäenpää iskee 5–4-voittomaalin jyväskyläläisten rysään perjantai-illan ottelussa.

Vaikka JYP löi tämän kauden joukkueeseensa paukkuja ja hankki valmennukseensa Jukka Rautakorpea sekä Ville Niemistä, tulos on jäänyt vaisuksi. 14:ntenä majailevan seuran takana sarjataulukossa on vain sarjajumbo SaiPa, ja JYP on jäänyt pudotuspeliviivasta, kymmenennestä tilasta, jo yhdeksän pisteen päähän.

– Tuossa sarjassa on yksinkertaisesti voittamisesta. Joukkue pitää saada sellaiseen uskoon ja sitoutumiseen, että pelejä voitetaan ja pystytään kääntämään. Se ei ole tällä hetkellä ollut riittävää ainakaan sen puolesta, mitä he ovat ulospäin kertoneet olemassa olevasta tavoitteestaan, Ahvenjärvi sanoo.

Kolmivuotisella sopimuksella JYPin peräsimeen palkattu Rautakorpi puhui ennakkoon päämäärästä nostaa JYP takaisin kärkisijoille, mutta ainakin tällä kaudella tavoite on näyttänyt vielä kaukaiselta. Ahvenjärvi tosin huomioi, että jyväskyläläisiltä on ollut kauden kuluessa nähtävissä pelillistä kehitystäkin.

– Kyllä siellä on näkynyt puolustuksen parantumista. Se on ollut tiiviimpää keskustan osalta, ja iso merkitys on totta kai ollut maalivahtipelaamisella. Puolustuspelaaminen parantui siinä hetkessä, kun maalivahti Veini Vehviläinen tuli joukkueen mukaan (marraskuussa). Se on minun mielestäni ollut iso heitä auttava tekijä, Ahvenjärvi ruotii.

Hän lisää yleisesti samaan tematiikkaan, että ulkomaalaispelaajien ei ole aina helppo hypätä SM-liigaan. Kulttuurilliset erotkin voivat hänen mukaansa vaikuttaa sopeutumiseen, ja sarja on yhä laadukkaampi.

– Ulkomaalaispelaajia oltiin ajamassa vasta sisään viime kaudella. Todettiin, että joillekin tämä ei vain sovi. SM-liiga on kovatasoinen sarja, jossa harjoitellaan päivittäin ja tehdään fysiikkaa, taktiikkaa, viisikkopelaamista ja teknisiä asioita, että kaikilla ei vain heti riitä ja vaaditaan aikaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– (Reid) Gardiner on esimerkiksi pelaaja, joka oli valmis heti urheilemaan. On ollut ilo nähdä häneltä tällä kaudella edelleen eteenpäin menemistä. Näyttää lisäksi siltä, että (Braden) Christoffer on nostanut tasoaan, Ahvenjärvi puhuu kanadalaisesta hyökkääjäkaksikosta.

Halu valmentaa Suomessa

Mutta missä Ahvenjärven itsensä seuraavat askeleet voisivat olla? Hän toteaa itse, että haluaisi "rehellisesti sanoen" edelleen tehdä vahvasti töitä nimenomaan Suomessa.

– SM-liiga on hyvä vaihtoehto. En näe kuitenkaan poissuljettuna Mestistä, ja A-nuorten (U20) SM-sarjakin voisi olla minulle käypä paikka.

Ahvenjärvi pohtii, ettei Ruotsissa ole korkeimmilla kahdella sarjaportaalla kovin paljoa ulkomaalaisvalmentajia eikä sinne ole helppo päästä.

– Ei myöskään Norjaan, vaikka siellä on muutama kanadalainen ja joku ruotsalainen. Keski-Euroopassa on puolestaan aika paljon niitä, jotka ovat pelanneet niissä sarjoissa. Urheilutoimenjohtajina on kanadalaisia, jotka hommaavat kanadalaisia valmentajia.

– Kyllä Suomi on minulle ykkösprioriteetti, josta haluan työtä saada. Ja sellaisesta tiimistä, jossa pystymme päivittäin tekemään arjessa laadukasta työtä.

Ahvenjärvi puhui viime vuonnakin siitä, että status ei ole hänelle oleellinen asia, vaan hän haluaa päästä paikkaan, jossa voi olla kehittämässä organisaatiota ja pelaajia eteenpäin.