Kuudesta ottelustaan vain yhden voittanut Tappara on ollut lokakuussa SM-liigan pohjasakkaa, vaikka joukkue on useissa tilastoissa koko sarjan vahvimpia.

Viime viikonloppuna kahdesti Kiekko-Espoolle voittomaalikilpailussa hävinnyt Tappara on monella mittarilla Liigan kärkisuorittajia, mutta lokakuun kuntopuntarissa joukkue on viimeisenä viidellä kerätyllä pisteellä.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi lukee tilastorivejä hämmentyneenä.

– Heillä on Juha Metsola ja Christian Heljanko molemmat kuuden parhaan joukossa maalivahdeista. Aloitusprosentti on paras. Alivoima on paras. Ylivoima on kolmanneksi paras. Miten hemmetissä näistä voi tulla tuollainen tulos? Kivi kummastelee.

Pelkän lokakuun otannalla tilanne ei kuitenkaan ole aivan näin ruusuinen, mutta edelleen maalivahdit torjuvat vastustajalta maaliodottamaa pois, aloituksissa joukkue on aivan sarjan huippua, alivoima on toiseksi parasta ja ylivoima viidenneksi parasta.

– Määrittelen sen yleensä itse niin, että jos ylivoimasta, alivoimasta, maalivahdeista ja viidellä viittä vastaan pelaamisesta kolme neljästä toimivat, niin helvetin hyvin menee.