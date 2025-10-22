Ruotsalaisvahvistukset Hugo Alnefelt ja Jakob Ragnarsson debytoivat HIFK:n paidassa, kun helsinkiläisnippu kohtaa HPK:n jääkiekon SM-liigassa keskiviikkona.
Heitä voi pitää ainakin pieninä jokerikortteina, sillä kumpikaan ei ole vielä pelannut kuluvalla kaudella.
Viime kaudella 28 SHL-runkosarjaottelua HV71:n paidassa summannut Alnefelt, 24, tuli paikkaamaan HIFK:n maalivahtipuolta loppukauden kattavalla sopimuksella. Diilissä on kuukauden mittainen koeaika.
Tällä hetkellä HIFK:n maalivahdeista ovat vammojen takia sivussa Niko Hovinen ja Paavo Kohonen.