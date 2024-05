Kommentti: Hätähuuto kaikuu kuuroille korville – Suomi-kiekon pudotuspeleissä on pian vain häviäjiä jäljellä

Virtanen on ollut liiton ja SM-liigan välisen valtakeskittymän äänekäs arvostelija . Hän on ollut vaatimassa Liigan avaamista, sen nousijaehdokkailta vaaditun osakkeen merkintähinnan kohtuullistamista, U20-sarjan mandaattipaikkojen poistamista ja liiton parempaa huolenpitoa Mestis-seurojen tulevaisuudesta.

KOOVEE:n Mestis-toimintaa pyörittävä taustayhtiö on ollut vuonna 2020 tapahtuneesta edellisestä konkurssistaan lähtien raskaasti tappiollinen. Omistaja Virtanen on joka kevät elvyttänyt yhtiötä kuittaamalla sadoillatuhansilla euroilla tilikauden tappioita. Se mahdollisuus hänellä oli tälläkin kertaa, mutta tuoreen lisenssipäätöksen takia se ei olisi ollut enää järkevää.

Kyse on siis varsin erilaisesta tapauksesta kuin esimerkiksi vuosi sitten Heinolan Peliittojen kohdalla. Tuolloin yhtiötä haki konkurssiin verohallinto. KOOVEE, joka on velkaa lähinnä omistajalleen, pani konkurssin vireille itse.

Ääneen ei TUTO:n johto asiaa sanonut, mutta tunnelma on hyvin aistittavissa: Yllätyshakemuksen SM-liigaan jättänyt seura on ollut koko kauden kivenä kengässä ja nyt se on laitettu maksamaan. TUTO on hakuprosessinsa yhteydessä tuonut julkisuuteen useita epäkohtia, joista Kiekko-Espoo ei todennäköisempänä nousijana ole voinut ääneen puhua. Maksurästejä ei TUTO:n puheenjohtaja Tuomas Haanpää seuran viime viikon maanantaina julkaisemassa tiedotteessa kiistänyt. Hän kuitenkin kyseenalaisti sen, miksi lisenssikomitea näki vuokravelat tällä kertaa lisenssin myöntämisen esteeksi, jos sama asia on ollut tiedossa aikaisempinakin vuosina.