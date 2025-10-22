Kiekko-Espoon peli on kehittynyt kaikista joukkueista eniten jääkiekon SM-liigassa alkukaudella, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee.
Kivi arvioi Kiekko-Espoon harjoituskauden otteiden perusteella aivan SM-liigan hännille kausiennakossaan. Tällä hetkellä se porskuttaa viidentenä kerättyään 25 pistettä 15 ottelusta.
– Kiekko-Espoolla on kauden aikana peli kehittynyt mielestäni eniten, kun miettii kauden ensimmäistä peliä, saati sitten harjoituskautta. Peli on tullut yllättävänkin monipuoliseksi, Kivi kehuu.
Kivi vertaa Kiekko-Espoota amebaan.