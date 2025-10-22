Juuri nyt Avaa

Tappara sortumassa taas outoon helmasyntiinsä: "Miten hemmetissä?"

Kiekko-Espoo kaivaa jatkuvasti voittoja vaikeista asetelmista jääkiekon SM-liigassa, mikä hämmästyttää Karri Kiveä. Str / Lehtikuva

– He ovat koko ajan voitossa kiinni, vaikka heillä menee lähes joka pelissä yksi erä ohi. Välillä ensimmäinen, välillä toinen tai kolmonen on ihan lapasta. Silti he tulevat jostain ameban tavoin.