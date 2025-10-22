Juuri nyt Avaa

– Olen todella väsynyt matkasta, mutta olen palannut Suomeen innoissani. Nautin ajastani täällä 18–20 vuotta sitten ja minulla on yhä paljon ystäviä Suomessa, Shedden kertoi MTV Urheilulle.

Shedden kertoo TPS-ottelua edeltävässä haastattelussa, miten yhteydenotto Suomesta tuli täytenä yllätyksenä. Kanadalaisluotsi odottaa kuitenkin innolla alkavaa koitostaan Sportin peräsimessä.

Suomeen palannut Doug Shedden ensi kertaa Sportin peräsimessä: "En koskaan odottanut"

Doug Shedden palasi Suomeen – tämä yllätti: "En koskaan ajatellut"

Shedden paljasti, miten häneen oltiin Suomesta yhteydessä.

– Se oli iso yllätys. Heräsin yhtenä aamuna tekstiviestiin ja olin melko innoissani siitä, Shedden kertoo.

– Tietenkään en koskaan ajatellut, että näin tapahtuisi. Taidan olla pohjoisamerikkalaisista Glen Hanlonin kanssa viimeisimmäksi täällä luotsannut valmentaja. Olen kuitenkin todella innoissani mahdollisuudestani päästä takaisin kokemaan Suomen jääkiekkokulttuuria.

Shedden toimi 2006-07 Leijonien peräsimessä, sekä 2005–2006 HIFK:n ja 2006–2008 Jokerien valmentajana SM-liigassa. Shedden kertoo seuranneensa SM-liigaa etäältä viimeisen 17 vuoden aikana.

Miten hyvin Shedden tuntee SM-liigan ja nykyisen Sport-joukkueen? Entä mitä häneltä voidaan persoonansa puolesta odottaa? Kuuntele koko haastattelu ylälaidan videolta.