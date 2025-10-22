Vaasan Sportin tuore valmentajahankinta Doug Shedden astuu ensi kertaa 17 vuoteen penkin taakse SM-liigassa, kun vaasalaisryhmä kohtaa Turun Palloseuran vieraissa keskiviikkoiltana.
Shedden kertoo TPS-ottelua edeltävässä haastattelussa, miten yhteydenotto Suomesta tuli täytenä yllätyksenä. Kanadalaisluotsi odottaa kuitenkin innolla alkavaa koitostaan Sportin peräsimessä.
– Olen todella väsynyt matkasta, mutta olen palannut Suomeen innoissani. Nautin ajastani täällä 18–20 vuotta sitten ja minulla on yhä paljon ystäviä Suomessa, Shedden kertoi MTV Urheilulle.