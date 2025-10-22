Jääkiekon SM-liigan hallitsevan mestarin KalPan peli on edistynyt haastavan alun jälkeen, mutta siinä on edelleen iso riskitekijä, MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi painottaa.
KalPan syyskuun ottelut olivat erittäin värikkäitä, sillä verkko soi paljon molemmissa päissä. Tulokaspäävalmentaja Sami Tervosen ryhmä syyllistyi paljon räikeisiin virheisiin.
– Peli oli tosi ailahtelevaa pelien sisälläkin ensimmäisten viiden ottelun ajan. Sen jälkeen se on parantanut selkeästi, jos mietitään KalPan identiteettiä, sitä kiekonhallintapeliä. Etäisyydet ovat paremmat, asiantuntija Antti-Jussi Niemi totesi Hockey Night Maanantai -ohjelmassa.