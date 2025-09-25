Jääkiekon SM-liigan tulevaisuus on puhuttanut viimeisten kuukausien aikana, kun liigan yllä on käyty kovaa sarjamallikeskustelua. MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa nuijittiin nyt pöytään kolme erilaista ajatusmallia siitä, mihin suuntaan SM-liigaa pitäisi viedä.

Liigaseurojen puheenjohtajat ja SM-liigan ylin johto keskustelivat viimeksi syyskuun alussa kotimaisten kärkisarjojen tulevaisuudesta. Vielä tuolloin ei tehty minkäänlaisia päätöksiä siitä, mihin suuntaan erityisesti SM-liigan sarjamallia ollaan viemässä.

Aihe on herättänyt runsaasti keskustelua, kun tapetille on noussut muun muassa Helsingin Jokereiden tilanne ja se, pitäisikö Liigan siirtyä niin sanottuun A+B-malliin.

MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa asiantuntijat Karri Kivi ja Juhamatti Aaltonen sekä juontaja Teemu Niikko toivat esiin omat näkemyksensä siitä, mihin suuntaan SM-liigaa pitäisi kehittää. Eli: millaisia joukkuemääriä Liigassa pitäisi tulevaisuudessa nähdä.

Kolmikosta Kiven ehdotus erosi selvästi muista. Kivi kannattaa mallia, jossa Liigan joukkuemäärää supistettaisiin, mutta niin, että nykyisen pääsarjan kylkeen ei rakennettaisi selkeää A+B-mallia.

Aaltonen ja Niikko kannattavat puolestaan jälkimmäisenä mainittua vaihtoehtoa, joskin omilla vivahteilla.

Erityisesti Aaltonen lataa aiheen kohdalla nyrkkiä pöytään: hän esittelee varsin hurjan mallin, missä yksi joukkue tippuisi vuodesta toiseen automaattisesti ykkössarjasta alemmas.

– Raaka peli, Aaltonen ilmoittaa.

Lisää aiheesta jutun yläreunan videolla. Liigaviikon koko jakso löytyy täältä. Tämänkertaisessa jaksossa esille nousivat muun muassa alkukauden iloiset yllättäjät ja positiivisimmat tapaukset sekä myös ne, joilla peli ei kulje lainkaan toivotulla tavalla.

