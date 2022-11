Mallibisneksessä menestys vaatii hoikkuutta – nollakoon tavoite altistaa syömishäiriöille: "Sitten jossain kohtaan tuleekin romahdus"

Mikkilän mukaan 1990-luvulla vallinnut hyvin hoikan naisvartalon ihannointi on muuttunut monimuotoisempaan suuntaan, kun terveelliset elämäntavat ja salilla käyminen nousivat suosioon. Hoikkuuden sijasta alettiin tavoitella lihaksikkuutta.

Mikkilä kuitenkin kertoo, että kehoihanne on edelleenkin varsin hoikka ja hyvin vähän poikkeuksia salliva.

– Onko se yhtään sen terveempää, että on olemassa jokin muotti tai malli, johon kaikkien pitäisi sopia, Mikkilä sanoo.

– Tulisi kuvastollakin haastaa sitä, että minkälaisena on ok olla olemassa. Mahdollisimman monen tulisi nähdä samaistuttavaa materiaalia ja itsensä tekemässä asioita.

"Menestyksen huumassa voi unohtua ihminen ja hänen hyvinvointinsa"

– Mallimaailmaan ajaudutaan usein jo aika nuorena, jolloin identiteetti voi alkaa rakentua sen päälle. Nuori voi helposti harhautua ajattelemaan, että tämä on se, mitä minä haluan. Ennen kuin sitten jossain kohtaa tuleekin romahdus. Menestyksen huumassa voi helposti unohtua se ihminen ja hänen hyvinvointinsa.

Mikkilän mukaan on hankala vetää tarkkaa rajaa siihen, milloin kyseessä on syömis- tai kehonkuvahäiriö.

Olennaista on miettiä, kuinka paljon syömisen, liikkumisen tai oman kehon ajattelu vie aikaa ja energiaa arjessa. Jos esimerkiksi omaan kehoon tai syömiseen liittyy tunteita, joiden vuoksi rajoittaa omaa sosiaalista elämää tai ahdistuu esimerkiksi julkisista rannoista, kyseessä voi olla syömis- tai kehonkuvahäiriö.

– Hyvä kysymys on, voiko mallimaailmasta saada koskaan syömishäiriösensitiivistä. Paljon on vaikutusta sillä, miten siellä ihminen kohdataan. Arvostetaanko jaksamista, omasta itsestä ja mielenterveydestä huolehtimista, ja minkälaisia tukipalveluita on sen suhteen. Jos tulee epäonnistumisia, miten ne hoidetaan, Mikkilä pohtii.