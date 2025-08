Pikkuhuuhkajat-tähti siirtyi kovalla summalla Saksaan – yksi asia seurasta yllätti: "En ollut tietoinen"

Huuhkajiin tyrkyllä oleva Naatan Skyttä on suorittanut siirtonsa 1. FC Kaiserslauternin riveihin. Pikkuhuuhkajien EM-kisajoukkueen kirkkaimpiin tähtiin lukeutunut 23-vuotias kertoo, mikä sai hänet valitsemaan saksalaisen perinneseuran uudeksi osoitteekseen.

Loistavan kauden ranskalaisessa USL Dunkerquessa pelannut Skyttä herätti Kaiserslauternin kiinnostuksen jo hyvissä ajoin tänä kesänä. Vaikka kosiskelijoita löytyi tiettävästi aina Espanjan La Ligasta saakka, veti Kaiserslautern pisimmän korren houkutellessaan nuoren suomalaistähden itselleen.

– Nyt on kiva hymyllä, kun saimme kaiken vihdoin maaliin. Tämä oli aika pitkä prosessi, joten täytyy kiittää kumpaakin seuraa siitä, että saimme homman toimimaan, Skyttä kertoi MTV Urheilulle.

– Tämä siirto tuntui tähän kohtaan oikealta askeleelta. Kaiserslautern osoitti eniten kiinnostusta ja todella halusivat minut tänne. Olen saanut todella hyvän kuvan niin seurasta kuin tästä yhteisöstä. Lopulta päätös oli helppo.

Ylöjärveltä kotoisin oleva Skyttä on innoissaan uudesta haasteestaan Kaiserslauternin väreissä. Takavuosien menestysseura on Saksan nelinkertainen mestari, joka voitti edellisen pääsarjamestaruutensa vuonna 1998. Kotiottelunsa se pelaa lähes 50 000 katsojaa vetävällä Fritz-Walter-Stadionilla.

– Fiilis on erittäin hyvä. Tämä on historiallinen seura, ja vasta paikan päällä tuli huomattua miten suuri tämä stadion onkaan. Sen pitäisi olla joka pelissä täynnä, joten tiedossa on varmasti paljon hienoja matseja, Skyttä fiilisteli.

Stadionkierroksensa aikana Skytälle myös selvisi, että hän on jo neljäs suomalainen pelaaja Kaiserslauternin historiassa. Aiemmin saksalaisseuran tummanpunaista paitaa ovat kantaneet Suomen maajoukkueestakin tutut Alexander Ring (2013-2017), Aki Riihilahti (2006-2007) ja Mika Nurmela (2003-2005).

– En ollut tietoinen tästä ennen tätä päivää, mutta kova nippu suomalaisia kyseessä! Kiva päästä jatkamaan heidän jalanjäljissään, Skyttä hehkutti.

– Olen noin muuten katsonut enemmän Saksan Bundesliigan otteluita kuin 2. Bundesliigaa, mutta tiedän että kyseessä on äärettömän kova sarja. Muutamat maajoukkuekaverit pelasivat täällä viime kaudella ja heiltä olen tietysti kuullut myös sarjasta. On kyllä hienoa päästä pelaamaan täällä.

Loistokausi Ranskassa

Sky Sports Germany kertoi maanantaina, että Kaiserslautern pulitti Skytästä noin kahden miljoonan euron siirtokorvauksen. Transfermarkt'n mukaan suomalaislupaus on seuran historian kymmeneksi kallein hankinta.

Skyttä ei kuitenkaan aio ottaa tästä suurempia suorituspaineita.

– Yritän tietysti vain keskittyä pelaamiseen ja tehdä samaa mitä aina. Tiedostan toki sen, että jos sinusta jotain maksetaan, niin jotain sinun on annettava myös vastineeksi. Sen puolen bisneksestä minä ymmärrän.

– Mutta jos sitä liikaa alkaa miettimään ja turhaan puristamaan, niin siinä voi pahimmassa tapauksessa laittaa itsensä vain lukkoon. Siinä mielessä on parempi pelata vain rennoin mielin.

Ei suinkaan ole ihme, ettei Dunkerque päästänyt Skyttää halvalla lähtemään.

Loistavan pallokontrollin ja pelisilmän omaavan Skytän debyyttikausi Ranskan toiseksi korkeimmalla sarjaportaalla oli kaikin puolin huikea. Hyökkäävä keskikenttäpelaaja teki seitsemän maalia ja antoi neljä maalisyöttöä 32 sarjaotteluun, kun USL Dunkerque oli nousta pääsarjatasolle.

Skyttä oli Dunkerquen parhaita pelaajia viime kaudella./All Over Press

Skyttä avitti Dunkerquen otteillaan myös Ranskan cupin välieriin, missä joukkueen tie nousi kuitenkin pystyyn Paris Saint-Germainia vastaan.

– Silloin kun vuosi sitten sinne menin, en osannut edes kuvitella miten hieno kausi olisi tuloillaan. Meillä oli huikea pelaajisto ja valmennus, ja seura sai meille loistojoukkueen kasaan. Pelasimme hyvää jalkapalloa läpi kauden ja se positiivinen energia kopissa vain ruokki sitä, Skyttä kertasi.

– Oli myös kiva, miten itse pysyin terveenä läpi kauden ja pystyi pelaamaan paljon. Oli siis todella mukava kausi myös henkisellä puolella.

Tavoitteena Huuhkajat

Kesän EM-kisoissa Skyttä onnistui kertaalleen maalinteossa, kun Pikkuhuuhkajat jäi harmittavasti alkulohkoon. Kaikkiaan Skyttä teki U21-maajoukkueen riveissä 12 maalia 29 otteluun.

Kyseinen ikäluokka on kuitenkin nyt pelattu läpi, ja seuraavana tavoitteena olisi nousta Jacob Friisin luotsaaman A-maajoukkueen vahvuuteen. Skyttä kertoo, että on käynyt jo keskusteluja Friisin kanssa kesän mediapäivien lomassa.

– Olisihan se upeaa päästä pelaamaan Huuhkajissa. Se on ollut tässä jo muutaman vuoden ajan tavoitteena. Siihen ei kuitenkaan voi vaikuttaa muuten kuin pelaamalla hyvin. Toivottavasti voin osoittaa ansaitsevani paikkani siellä ja mahdollisimman nopeasti myös, Skyttä sanoo.

Skyttä on Tampereen Ilveksen kasvatti. Vasenjalkainen pallotaituri suuntasi ensi kertaa ulkomaille helmikuussa 2021, kun ranskalainen Toulouse hankki hänet Ilveksestä noin 500 tuhannen euron siirtokorvausta vastaan.

Useista loukkaantumisista kärsineen Skytän ura ei kuitenkaan lähtenyt Toulousessa toivotulla tavalla lentoon. Norjassa ja Tanskassa vietettyjen lainajaksojen jälkeen Toulouse kauppasi suomalaisen elokuussa 2024 Dunkerqueen, mistä tie vie nyt huippukauden saattelemana entistä tasokkaampaan sarjaan Saksassa.

Kaiserslautern sijoittui viime kaudella 2. Bundesliigassa seitsemänneksi. Uusi kausi on jo potkaistu käyntiin ja kauden ensimmäisessä ottelussaan Kaiserslautern hävisi Benjamin Källmanin edustamalle Hannoverille vieraissa 0–1-lukemin. Skyttä voi tehdä debyyttinsä jo lauantain kotipelissä Schalkea vastaan.