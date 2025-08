Jani Honkavaaralta suoraa puhetta – "Suomen liiga ei ole kovin hyvä"

Ruotsalaisseura Djurgårdenissa ensimmäistä kauttaan valmentava Jani Honkavaara sanoo, ettei lähtökuopissa oleva Santeri Haarala palaa suomalaisseurojen kiinnostuksesta huolimatta Veikkausliigaan.

Ilveksen urheilutoimenjohtaja Miika Takkula kertoi maanantaina ruotsalaismedia Fotbolldirektille, että toivottaisi Haaralan tervetulleeksi takaisin, jos suomalaishyökkääjä lähtisi Djurgårdenista.

Haarala, joka siirtyi Ilveksestä Djurgårdeniin viime vuoden elokuussa, ei ole onnistunut suoriutumaan toivotulla tasolla ruotsalaisseuran riveissä.

Vielä alkukaudesta suurta peliaikaa nauttinut Haarala on tehnyt 12 sarjapeliin vain yhden maalin, eikä hän ole mahtunut enää kesäkuun lopun jälkeen Djurgårdenin kokoonpanoon.

Honkavaara kommentoi Haaralan tilannetta Fotbolldirektille ja sanoi seuran harkitsevan sekä hyökkääjän myymistä että lainaamista eteenpäin.

Suomeen Haarala ei kuitenkaan Honkavaaran mukaan ole palaamassa.

– Luulen, että kaikki suomalaiset seurat haluavat hänet, mutta Santerin tavoitteena ei ole palata Suomeen. Jos hän lähtee meiltä, uskon hänen jäävän Ruotsiin tai menevän jonnekin muualle Eurooppaan, mutta en usko hänen palaavan Suomeen, Honkavaara kertoi FD:lle.

– Santeri on korkeatasoinen pelaaja, eikä hän halua Suomeen, koska Suomen liiga ei ole kovin hyvä. Hän etsii todennäköisesti jotain enemmän kuin Suomen liiga tarjoaa.

Santeri Haarala on pelannut Djurgårdenissa kaikkiaan 36 ottelua, joissa maaliverkko on heilunut vain kahdesti./All Over Press

"Kaikki suomalaiset seurat voivat unohtaa hänet"

Honkavaara harmittelee sitä, ettei Haarala ole onnistunut lyömään läpi tällä kaudella. 25-vuotiaan hyökkääjän suurin haaste on ollut maalinteko, vaikka Ilveksessä hän onnistui tekemään viime kaudella 17 ottelussa kymmenen maalia.

– Valitettavasti tämä ei ole ollut Santerin kausi. Hän olisi voinut tehdä kymmenen maalia, mutta hänellä ei ole ollut itseluottamusta tehdä maaleja. Harjoituksissa hän pärjää erittäin hyvin, en voi valittaa siitä.

– Tällä hetkellä hän ei ole mukana joukkueessa, ja katsotaan, mitä tapahtuu.

Kysyttäessä vielä uudemman kerran siitä, voiko Ilves unohtaa Haaralan, antoi Honkavaara napakan vastauksen.

– Luulen, että kaikki suomalaiset seurat voivat unohtaa hänet. Saan myös paljon kysymyksiä Suomesta, jotka koskevat Santeria, onko hän käytettävissä paluuta varten. Mutta Santeri on sanonut alusta asti, ettei halua palata sinne, Honkavaara linjaa.

Haaralan sopimus Djurgårdenin kanssa ulottuu vuoteen 2027. Aiemmin myös KuPSia, TPS:ää ja RoPSia edustanut tamperelaishyökkääjä ei ole vielä debytoinut Suomen A-maajoukkueessa.

Honkaraavan luotsaama Djurården on Allsvenskanissa kahdekstantena. Alkukauden loukkaantumiskriisistä palautunut joukkue on voittanut edellisestä viidestä ottelustaan kolme ja kohtaa seuraavaksi AIK:n sunnuntaina vieraissa.