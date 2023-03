Teemu Pukki vastasi isoon kysymykseen tulevaisuudestaan – Norwichissa suomalaisen lähtöä pidetään jo varmana

Pääkuvan video: Teemu Pukki palasi painajaismaisiin hetkiin Parkenilla: "Se oli varmasti urani vaikein ottelu"

Vuodesta 2018 lähtien englantilaista Norwich Cityä edustanut Teemu Pukki on MTV Urheilun saamien tietojen mukaan jättämässä seuransa kuluvan kauden päätteeksi.

Norwich City on yrittänyt sorvata jatkosopimusta viime kausien parhaalle maalintekijälleen, mutta kuluvan kevään aikana seuran sisällä on hiljaa luovuttu jo toivosta suomalaishyökkääjän jäämisestä Norfolkiin.

Norwichin jatkosopimustarjous on tiettävästi yhä pöydällä, mutta MTV Urheilun tietojen mukaan seurassa uskotaan Pukin tehneen jo päätöksen siirtymisestä muualle. 32-vuotiaan kotkalaiskärjen sopimus päättyy kesällä.

Norwich City on Pukin aikana profiloitunut hissijoukkueeksi Englannin Mestaruussarjan ja Valioliigan välillä ja onkin jokaisella kaudella joko noussut pääsarjatasolle tai pudonnut sieltä pykälää alempaan sarjaan.

Tällä hetkellä tuo hissiliike on pysähtymässä, sillä heikkovireinen Norwich on jäämässä kokonaan jopa Mestaruussarjan nousukarsintapelien ulkopuolelle. Matkaa viimeiseen pudotuspelipaikkaan eli kuudenteen sijaan on toki tällä hetkellä vain kolme pistettä, mutta oikein mikään Kanarialintujen otteissa ei puhu nousun puolesta.

Pukki: Päätökset tehdään kauden jälkeen

Pukki kommentoi tulevaisuuttaan torstaina alkavien EM-karsintojen alla MTV Urheilulle Kööpenhaminassa. Hyökkääjän mukaan mitään ratkaisua ensi kauden osoitteesta ei ole vielä tehty.

– Ei ole oikeastaan minkäänlaista tilannetta. Nyt keskityn loppukauteen. Meillä on vielä mahdollisuus päästä playoffseihin (Mestaruussarjassa) ja sitä kautta takaisin Valioliigaan. Se on tavoite, ja kauden jälkeen mietin ensi kautta. Nyt kaikki fokus näihin peleihin ja toivottavasti saan täältä pientä lisävirtaa sarjapeleihin. Siellä toivotaan menestystä ja pääsyä playoffseihin, Pukki totesi.

– Ensi kausi ei ole vielä tällä hetkellä mietinnässä.

Viime kaudella Norwichin riveissä mainioita otteita Valioliigassa esittänyt ja yhteensä 11 liigaosumaa tehnyt Pukki olisi ollut halukas siirtymään pois Norfolkista jo viime kesänä, jotta ura Valioliigassa olisi voinut jatkua.

Sarjaporrasta alemmas pudonnut Norwich ei kuitenkaan viime kesänä halunnut päästää parasta maalintekijäänsä siirtymään muualle ennen kuluvaa kautta, koska seuran olisi ollut vaikea löytää yli 30-vuotiaalle talismaanille korvaajaa käytettävissä olleella siirtokassalla. Tuolloin Pukki kiinnosti tiettävästi seuroja Valioliigassa, mutta Norwichin pyytämä siirtosumma karkotti potentiaaliset ostajat jo ennen neuvotteluiden alkamista.

Sopimustilanteensa vuoksi Pukin leiri on tällä hetkellä vapaa neuvottelemaan minkä tahansa seuran kanssa.

"Täydellinen peli vaaditaan"

3:04 Katso videolta Huuhkajien päävalmentajan Markku Kanervan kommentit alkavista EM-karsinnoista.

Huuhkajien konkariosastoon laskettava Pukki saa aloittaa jälleen uuden karsintaurakan yli 14 vuotta sitten alkaneella maajoukkueurallaan. Kokemuksesta huolimatta uudet karsinnat saavat kotkalaisen sydämen yhä läikähtämään.

Alkavissa EM-karsinnoissa muutos aiempaan on se, että haaveilun sijaan nyt kisapaikkaa suorastaan odotetaan Suomen joukkueelta.

– Se on iso juttu. Katseet ovat tiukasti Saksassa. Viimeksi kun päästiin kisoihin, se oli sellainen unelma. Nyt meillä on selvät tavoitteet, että päästään uudestaan kisoihin. Näen, että se on ihan mahdollista. Se tietysti vaatii meiltä huippusuoritusta läpi karsintojen, Pukki tuumaa MTV Urheilulle.

Suotuisasta lohkoarvonnasta huolimatta Suomen EM-karsinnat alkavat pahimmalla mahdollisella haasteella, vierasottelulla Tanskassa. Lukuisista poissaoloista huolimatta kotijoukkue vilisee tähtikategorian pelaajia Euroopan huippusarjoista.

– Täynnä pelaajia Valioliigasta, Italiasta ja Saksasta. He pelaavat isoja minuutteja laadukkaissa joukkueissa. Vaikka joitain kavereita putoaa, siellä on toinen kaveri Valioliigasta ottamassa sen paikan. Se on laatujengi, varmasti isoin haaste tässä lohkossa, Pukki myöntää.

– Tiukka peli ja varmasti aika täydellinen peli vaaditaan, jos me haluamme jotain siitä saada. Mutta olemme mielestäni siihen valmiita.