Lukas Hradecky huomasi Ranskan liigassa heti eron Saksaan – "Jopa vähän valmiimmalla tasolla"

Kun ranskalaisen suurseuran AS Monacon kiinnostus Lukas Hradeckya kohtaan voimistui, Huuhkajien kokeneen kapteenin tahtotila oli selkeä. Samalla Leverkusenilla oli tilanteessa kuitenkin omat muuttujat ratkaistavinaan.

Saksalaisseuran oli varmistuttava, että sillä on pitkäaikaiselle suomalaisvahdilleen korvaaja. Leverkusen hankki kesällä Brentfordista hollantilaisvahti Mark Flekkenin samalla kun se lähetti Hradeckyn kanssa peliajasta kamppailleen nuoren tsekkivahti Jan Kovarin lainalle PSV Eindhoveniin. Saksalaisen Janis Blaswichin hankkiminen Leipzigista poisti kuitenkin esteitä Hradeckyn siirron tieltä.

– En painostanut siirron suhteen Leverkuseniakaan mihinkään. Sitten kun tämä siirto alkoi aktivoitua, painostin vähitellen siihenkin suuntaan, että tämä olisi mahdollisuutena ainutlaatuinen vielä tässä kohdin uraa. Leverkusen onneksi ymmärsi tilanteen ja loppu hyvin, kaikki hyvin. En voisi olla tyytyväisempi siitä, että olen päässyt tänne, Hradecky kertoo MTV Urheilulle.

Monaco voitti Ranskan liigan avauskierroksella Le Havren maalein 3–1. Hradeckylle merkittiin ensimmäisessä sarjaottelussaan kolme torjuntaa, joiden lomassa hän ehti tehdä sarjasta ensikäden havaintojakin.

– Vähän erityyppistä jalkapalloa. Saksassa mentiin aika lailla päästä päähän, dynaamisesti ja taktisuus edellä, mutta täällä mennään lahjakkuudet ja taito edellä. Sen olen ainakin huomannut, että yksilöt ovat jopa vähän valmiimmalla tasolla. Liikaa ei pysty vertailemaaan, mutta ei tämä paljon ole perässä Bundesliigaa, jos ylipäätään onkaan. Täällä saa pelata korkealla tasolla.

Alkaneella kaudella Hradeckylle, 35, on luvassa myös seurajoukkuekilpailuista suurinta, Mestarien liigaa. Siitä kokemusta löytyy toki entuudestaankin.

– Se (Mestarien liiga) oli ennen kaikkea lisämauste. Totta kai sekin houkutteli, mutta halusin ensijaisesti vain reilun mahdollisuuden pelata. Sellaisen paikan, jossa peliminuuttieni määrä riippuu minusta eikä kenestäkään muusta.

