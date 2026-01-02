Turkkilainen jalkapalloseura Van Spor FK on vahvistanut suomalaisen laitahyökkääjän Santeri Hostikan siirron.

MTV Urheilu uutisoi maanantaina, että turkkilaisseura oli päässyt HJK:n kanssa yhteisymmärrykseen siirrosta.

Turkin toisella sarjatasolla pelaava Van Spor vahvisti sopimuksen perjantaina. Hostikka on jo ehtinyt tutustua uuteen ympäristöönsä maan itäisessä kolkassa.

– Tällä hetkellä olemme harjoitusleirillä ja olen päässyt nopeasti tutustumaan joukkueeseen. Olosuhteet ovat hyvät ja odotan tätä haastetta innolla, Hostikka kertoo MTV Urheilulle.

Van Spor on tällä hetkellä sarjassaan yhdeksäntenä. Hostikalla on tilaisuus tehdä ensiesiintymisensä uudelle kotiyleisölleen viikon päästä perjantaina pelattavassa kotiottelussa Bolusporia vastaan.

– Kaupungissa on tällä hetkellä kova buumi seuran ympärillä.

– Keskustelut päävalmentajan ja seuran omistajan kanssa olivat todella hyviä, ja he tekivät minuun vahvan vaikutuksen. Kaiken kaikkiaan minulle jäi heti alusta asti tunne, että tämä on oikea paikka tässä vaiheessa uraa, Hostikka kommentoi.

Ennen HJK:hon siirtymistään Hostikka edusti vuodet 2019–21 puolalaista Pogon Szczecinia.