Suomen jalkapallomaajoukkueen ja Ranskan liigan Monacon tähtimaalivahti Lukas Hradecky loukkaantui lauantaina Monacon kohdatessa liigapelissä Lyonin.
Pelin avaushetkillä jalkaansa tärskyn saanut Hradecky joutui lopulta vaihtoon.
Hradecky, 36, oli syksyllä kaksi kuukautta sivussa peleistä polvivamman takia. Nyt edessä saattaa olla jopa samanlainen huili, arvioi ranskalaislehti L'Equipe sunnuntaina.
Lehden mukaan Hradecky on loukannut oikean polvensa, kun muutama kuukausi sitten vamma oli vasemmassa polvessa.
– Vamma on sama kuin syksyllä eli nivelsidevamma, mutta tällä kertaa oikeassa polvessa. Suomalaisvahti oli viimeksi sivussa yli kaksi kuukautta, ja nyt poissaolo voi venyä samanlaisiin mittoihin, lehdessä arveltiin.