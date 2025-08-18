Veikkausliigan maalipörssin kärkeen nousi uusi nimi

Jalkapallon Veikkausliigassa pelattiin maanantaina yksi ottelu, kun SJK kurotti kohti sarjan kärkitaistelua 4–0-vierasvoitolla FF Jarosta. Samalla seinäjokisten Kasper Paananen nousi Veikkausliigan maalipörssin kärkeen.
Paananen viimeisteli ensimmäisellä puoliajalla kaksi maalia, nousi niiden turvin jo kaikkiaan 12 osumaan ja maalipörssin kärkeen ohi vastapuolella tänään nollille jääneen Kerfala Sissokon. Ensimmäisen 45 minuutin aikana SJK:lle osui myös Jeremiah Streng.
Mestaruussarjassa paikkansa varmistaneen SJK:n neljännestä vastasi toisella puoliajalla Olatoundji Tessilimi.
Veikkausliigan viisi kärkijoukkuetta Inter, KuPS, Ilves, HJK ja SJK ovat seitsemän pisteen sisällä, kun Veikkausliigan runkosarjaa on jäljellä kaksi kierrosta.
Kahdeksantena oleva FF Jaro kohtaa jäljellä olevissa otteluissaan KuPSin ja Gnistanin. Näistä jälkimmäinen on kolme pisteen kaulalla pietarsaarelaisia karussa ja kiinni Mestaruussarjan viimeisessä paikassa.