Pitkän linjan maajoukkuepuolustaja Joona Toivio lopettaa jalkapallouransa.
Toivio kertoo asiasta Instagramissa.
– Olit pienen pojan iso unelma. Nuoren intohimo. Pojasta mieheksi kasvaneen ammatti. Aikuisen miehen turvapaikka. Tätä kaikkea ja niin paljon muuta, Toivio kirjoittaa tunteikkaasti.
– Nyt on mun aika ripustaa nappikset naulaan, hän päättää ilmoituksensa.
37-vuotias Toivio pelasi päättyneellä kaudella FC KTP:n riveissä. Hän siirtyi seuraan HJK:sta, jota edusti kolmen vuoden ajan.
Toivio pelasi aiemmin urallaan muun muassa hollantilaisessa AZ Alkmaarissa, ruotsalaisessa Djurgårdenissa ja norjalaisessa Moldessa.
Toivio kuului vuosien ajan Huuhkajien vakiokalustoon. Hän puki Suomi-paidan ylleen 78 kertaa. Maajoukkueuransa hän päätti syksyllä 2021.