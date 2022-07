Huuhkajien Onni Valakari paljastaa saaneensa tarjouksia Euroopasta: "Siirto on hyvin todennäköinen"

Kyproksen pääsarjassa pelaavaa Pafos FC:tä vuodesta 2020 edustanut pelintekijä on käynyt neuvotteluita eri seurojen kanssa pitkin kesää. Pafos ei kuitenkaan ole toistaiseksi saanut tarpeeksi suurta tarjouksia myydäkseen lähtökuopissa olevaa 22-vuotiasta eteenpäin.

– Euroopan maista on tullut tarjouksia, joista seura on kieltäytynyt, vaikka tarjolla on mielestäni ollut ihan hyvää rahaa. Yhden seuran kanssa olimme sopineet kaikki jo keskenämme, mutta seurat eivät päässeet yhteisymmärrykseen.