Chelsea käynnisti joukkomyynnin – haluaa eroon miljoonien supertähdistä

Valioliigaseura Chelsean kerrotaan haluavan kipeästi eroon useasta tähtipelaajastaan.

Brittilehti Daily Mailin mukaan lontoolaisseura Chelsea yrittää päästä eroon peräti yhdeksästä kalliista tähdestään. Yksi kovapalkkaisimmista pelaajista, jonka Chelsea haluaa saada joko lainalle tai myytyä, on noin 375 000 euron viikkopalkkaa nauttiva Raheem Sterling. Hän pelasi viime kauden lainalla Arsenalissa laihoin teholukemin, joten miehen markkina-arvo ei ole huipussaan.

Brittilehden mukaan Sterlingin lisäksi Chelsea haluaa eroon Christopher Nkunkusta, Nicolas Jacksonista, Renato Veigasta, Axel Disasista, Carney Chukwuemekasta, Ben Chilwellista ja mahdollisesti Tyrique Georgesta ja Aaron Anselminosta seuraavan kahden viikon aikana.

Daily Mailin raportin mukaan Chelsea uskoo saavansa pelaajista noin 350 miljoonaa euroa ennen kuin siirtoikkuna sulkeutuu syyskuun ensimmäisenä.

Nkunku hankittiin aikanaan Chelseaan 60 miljoonalla eurolla. Sterlingin hinta ei jäänyt ranskalaisesta kauas, sillä lontoolaisseura pulitti hänestä 56 miljoonaa. Myös Disasin ja Jacksonin siirtosummat olivat aikanaan todella merkittävät, 45 ja 37 miljoonaa euroa.

Chelsean kerrotaan olevan kiinnostunut hankkimaan riveihinsä Xavi Simonsin ja Alejandro Garnachon, kunhan pelaajia saadaan ensin myytyä tai lainattua pois tieltä.