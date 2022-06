MTV Urheilun tiedot: Teemu Pukki haluaa lähteä Norwichista – agentti myöntää tilanteen: "Koko ajan käydään neuvotteluja"

Suomalaishyökkääjä Teemu Pukki on todistanut olevansa kirkkaasti valioliigatason maalintekijä Norwich Cityssä kahdella eri kaudella Englannin pääsarjassa. Huuhkajat-tähti on viimeistellyt kummallakin kerralla yhteensä 11 maalia, kaiken kaikkiaan siis 22 maalia 73 ottelussa.

Pukin taso ja tasaisuus Valioliigassa korostui etenkin viime kaudella, kun hän pystyi käyttämään kovalla prosentilla maalipaikkansa maailman luokan vastustajia vastaan. Maaliensa lisäksi myös kolme maalisyöttöä tarjoillut Pukki oli siten suoraan mukana 14 osumassa Valioliigassa, kun koko Norwichin joukkue sai kauden aikana kasaan vaivaiset 23 liigamaalia.

Myös edistyneemmissä tilastoissa Pukki oli Kanarialintujen erottuvin pelaaja. Maalinteon osumaprosentti 16,2 nosti kotkalaiskärjen Cristiano Ronaldon ja Sadio Manén väliin ja muun muassa Jarrod Bowenin, Gabriel Jesusin ja Harry Kanen kaltaisten tähtihyökkääjien edelle.

Pukin arvo näkyy myös raa'assa työnteossa. Viime kaudella yksikään Valioliigan pelaaja ei prässännyt vastustajaa hyökkäyskolmanneksella yhtä useasti kuin Pukki – 373 kertaa – yli kymmenen prässiä per ottelu. Toiseksi ahkerimmin puolustajia ahdistellut hyökkääjä oli 284 kertaa prässännyt Aston Villan Ollie Watkins.

"Teemulla on halu pelata mahdollisimman korkealla"

Pukki täyttää Valioliigan standardit, mutta Norwich City ei ole kokonaisuutena yltänyt hänen tasolleen. Se jäi koko sarjan jumboksi ja pelaa ensi kaudella Englannin toisella sarjatasolla.

MTV Urheilun tietojen mukaan Pukki haluaa jatkaa Valioliigassa myös ensi kaudella.

– Eihän se optimaalinen tilanne ole, että seura on Mestaruussarjassa. Se on selvä, Teemu Pukin pelaaja-agentti Teemu Turunen myöntää MTV Urheilulle.

Turusen mukaan Pukki haluaa pelata korkeimmalla mahdollisella tasolla, jolla on tälläkin hetkellä useita suomalaiskärjestä kiinnostuneita seuroja. Norwich City kuitenkin käytti optionsa aiemmin keväällä, joten nykyinen pelaajasopimus on voimassa kesään 2023 asti.

Pukin leiri käy tällä hetkellä neuvotteluja Norwich Cityn kanssa mahdollisuudesta siirtyä toiseen seuraan. Brittilehdistössä ainakin Brightonin on kerrottu olevan kiinnostunut hankkimaan maalitykin riveihinsä.

– Koko ajan käydään neuvotteluja. Se on sitten eri asia, johtaako se mihinkään. Teme on kuitenkin sellainen pelaaja, niin kuin jokaisen pelaajan tulisi olla, että niin kauan kuin on sopimus, oma homma hoidetaan kunnialla, Turunen korostaa.

Perinteistä katoamistemppua tai pelaajan yksipuolista lakkoilua, jollaisia aika ajoin nähdään huipputasollakin, Pukilta on turha odottaa.

– Lähtökohta on se, että Teemu menee harjoituskaudelle takaisin Norwichiin, mutta tapahtuuko tässä ennen elokuun loppua jotain, niin en tiedä. Kyllä Teemulla on halu pelata mahdollisimman korkealla, Turunen linjaa.

Vaikeasti ratkaistava yhtälö

Pukista kiinnostuneista seuroista ei varmasti ole pulaa, mutta millainen hinta hänestä pitäisi Norwichille maksaa? Tämä kysymys on tilanteessa kaikkein olennaisin.

– Ongelma on se, että Teemu on Norwichille liian arvokas pelaaja, ja se, että hän on 32-vuotias. Tämä yhtälö on vaikeasti ratkaistavissa. Pelaaja on nykyiselle seuralle liian arvokas, ja vaihtoehtoiselle seuralle Valioliigasta pelaaja on ikäänsä nähden liian kallis, Turunen sanoo.

Pukki on jo 32-vuotias. Sen ikäisistä pelaajista maksetaan vain hyvin harvoin suuria siirtosummia. Potentiaalisesti halukas seura voisi sijoittaa takuuvarmaan viimeistelijään arviolta 10–15 miljoonaa euroa, koska sijoitus on lyhytaikainen, eikä hän ole todennäköisesti enää myytävissä eteenpäin.

Mitä Norwich voisi hankkia tilalle Pukista saatavalla siirtokorvauksella?

Norwich Cityn urheilutoimenjohtaja Stuart Webber on saanut Pukin ja Emiliano Buendían kaltaisista hankinnoista gurun maineen. Pari viime vuotta ovat kuitenkin osoittaneet, että huteja on tullut myös Webberille.

– Jos ajatellaan mitä viimeisinä vuosina on Norwichiin hankittu, niin kyllä sielläkin on poltettu rahaa, Turunen huomauttaa.

– Tuollaista takuuvarman yli kymmenen tai yli kahdenkymmenen maalin miestä, jollainen Teemu on viimeiset vuodet ollut, ei ihan halvalla saa. Toinen puoli tässä on se, mitä Teemu edustaa seuralle. Hän on tähtipelaaja faneille, sponsoreille ja koko yhteisölle. Tästä syntyy aika iso arvo, jonka yksittäinen pelaaja seuralle muodostaa, Turunen tunnustaa.

Samaan aikaan Norwich on ilmoittanut tavoittelevansa jälleen nousua Valioliigaan, mihin se on yltänyt kahdella edellisellä kaudella Mestaruussarjassa. Sarjanousu Englannin ylimmälle tasolle on arvioitu Britanniassa selvästi yli sadan miljoonan punnan arvoiseksi.

Pukki on tehnyt kahdella Mestaruussarjassa pelaamallaan kaudella yhteensä 55 maalia.

– Kaikella on jalkapallossa hintansa, mutta tämän yhtälön hintalappu saattaa olla tällä hetkellä vain liian korkea sille toiselle osapuolelle, joka olisi valmis hankkimaan pelaajan riveihinsä, Turunen arvioi.

Mikäli Pukki ei siirry kesän siirtoikkunassa pois Norwichista, hän voi aloittaa ensi tammikuussa neuvottelut jo seuraavan kauden sopimuksesta minkä tahansa seuran kanssa.