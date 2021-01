Seksuaalirikoksista tuomitut vangit tyytymättömimpiä elämäänsä – vangeilla on neljä erilaista tapaa sopeutua linna-arkeen

Näin todetaan tällä viikolla julkaistussa kirjassa Suomalainen vanki – Arjen rakenteet ja elämänlaatu vankilassa (Vastapaino), joka on S akari Kainulaisen ja Juho Saaren toimittama tietokirja vankien arjesta.

– Suomalaisten vankien elämänlaatu on selkeästi muuta väestöä alhaisempi, mutta toisaalta myös vankien välillä on suuria eroja. Heidän asemansa vankilan hierarkiassa ja näkemykset muun muassa luottamuksesta, sosiaalisista suhteista, yksinäisyydestä ja osallisuudesta vaihtelevat merkittävästi. Vangit eivät siis ole yhtenäinen ryhmä, vaan muurien sisällä on monenlaista elämää, Kainulainen toteaa.