Ex-rikollinen Mika "Immu" Ilmén näkee selvän syyn sille, miksi vangit ovat muita sairaampia

Vangeilla on Suomessa muuta väestöä enemmän pitkäaikaisia sairauksia. Heille on kasaantunut muuta väestöä enemmän monia samanaikaisia sosiaalisia ja terveydellisiä haasteita, esimerkiksi erilaisia päihdeongelmia.

"Alamaailmassa on sellainen heittopalvelu"

Tutkimuksen lopputulema ei tule Mika "Immu" Ilménille yllätyksenä. Suurin syy vankien erilaiseen sairasteluun on hänen mukaansa huumeet, joita on edelleen liian helppo salakuljettaa vankiloihin.

Ilmén: Itsellä ei ollut mitään valittamista

Vaikka huumeilla itsessään on terveydelle haitallisia vaikutuksia, Ilménin mukaan iso ongelma on neulat, joilla vangit piikittävät itseään. Neuloja on huomattavasti vaikeampaa saada vankiloihin metallinpaljastimien takia, ja siksi moni vanki käyttää samaa likaista neulaa ja taudit leviävät. Juuri huumeneulojen takia todella monella vangilla on C-hepatiitti.