Ruotsalaisen rikollispomo Ismail Abdon kantelu vangitsemisestaan sai täystyrmäyksen Helsingin hovioikeudessa.
MTV Uutiset kertoi aiemmin, että Abdon nimissä oli jätetty kantelu vangitsemisesta, ja MTV Uutisten tietojen mukaan on vahvoja viitteitä siitä, että Abdo voisi ainakin välillisesti olla niiden takana.
Abdon nimissä tehdyssä kantelussa väitetään, että tapauksen tutkinnanjohtaja on esteellinen hänen asioidensa käsittelyssä, koska luottamus tutkinnanjohtajan puolueettomuuteen olisi vaarantunut hänen Ylen MOT-ohjelmassa lausumiensa asioiden takia.
Abdo oli myös vaatinut itselleen edustajaa vangitsemisiin, koska hän on Turkissa vangittuna eikä voi puolustautua asiassa.
Hovioikeus hylkäsi kantelun ratkaisussaan tiistaina. Hovioikeuden päätöksen tarkempi sisältö määrättiin salassa pidettäväksi siihen asti, että syytteen käsittely alkaa tai asia jätetään silleensä.