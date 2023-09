Vangit ovat muita sairaampia – yksi häiriö moninkertainen muuhun väestöön nähden: "Heidän on vaikea pärjätä vankilassa"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Rikosseuraamuslaitoksen ja vankiterveydenhuollon yksikön vankiterveystutkimuksessa lähes puolella vangeista tunnistettiin adhd:n oirekuva. Koko väestössä häiriön esiintyvyys on muutaman prosentin luokkaa.

– Silti luvut ovat niin korkeat, että vaikka todellinen osuus olisi kolmasosa siitä, se on silti paljon enemmän kuin väestössä keskimäärin, Rautanen sanoo.

Vankien vaikea päästä adhd-tutkimuksiin

– Heidän on vaikea pärjätä vankilassa, he tulevat rikkoneeksi sääntöjä ja ohjeita, ja heitä rangaistaan kurinpidollisesti useammin kuin muita. Tämä voi hyvin olla seurausta sellaisesta aika pidäkkeettömästä toiminnasta, jolle he eivät oikein voi mitään, Rautanen selittää.