Kirvesmurhaaja yritti puukottaa toista vankia silmiin Riihimäen vankilassa. Vankilan johto vahvistaa tiedon MTV:lle.

MTV:n tietojen mukaan puukotus tapahtui vankilan varmuusosastolla lokakuun alussa. Vanki oli teroittanut kynät etukäteen ja hyökkäsi toisen vangin kimppuun rajusti takaapäin tarkoituksenaan osua uhriaan silmiin.

– Voin vahvistaa, että tällainen tapahtuma on sattunut puolitoista viikkoa sitten, kertoo Riihimäen vankilan apulaisjohtaja Mikko Halvari MTV:lle.

Halvarin mukaan tapaus on siirretty poliisin tutkittavaksi, eikä vankila kommentoi sitä enempää. MTV ei tavoittanut poliisin tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa.

MTV:n tietojen mukaan puukotus tapahtui varmuusosaston keittiössä.

Vaikka iskut oli tähdätty silmiin, ne osuivat sattumankaupalla hieman sivuun. Loukkaantunutta vankia jouduttiin kuitenkin käyttämään sairaalassa hoidettavana.

Osapuolilla pitkä rikoshistoria

Puukottaja on MTV:n tietojen mukaan Helsingin Tapaninvainiolla syksyllä 2021 tapahtuneesta kirvesmurhasta tuomittu Sampo Jousimaa, 32. Jousimaa suorittaa elinkautista vankeusrangaistusta.

Jousimaa tunkeutui ex-naisystävänsä ja tämän uuden miehen kotiin yöllä. Hän hyökkäsi nukkumassa olleen miehen kimppuun ja tappoi tämän kirveellä.

Murhan jälkeen mies oikeuden mukaan paketoi ruumiin ja kantoi sen ulkoroskikseen yhdessä naisen kanssa.

Jousimaalla on pitkä rikoshistoria, samoin hänen uhrikseen joutuneella vangilla.

Riihimäen vankilassa tapahtuneen puukotuksen uhri on MTV:n tietojen mukaan kolmikymppinen mies, joka on tuomittu useista törkeistä väkivaltarikoksista muun muassa liivijengeihin liittyen.

Aiemmin uhrina Milan Jaff

Jousimaa on kunnostautunut aiemminkin vankilapahoinpitelyissä. Tammikuussa 2023 hänen uhrikseen joutui katujengipomona pidetty Milan Jaff.

Tuollakin kertaa pahoinpitely tapahtui Riihimäen vankilan keittiössä, mutta toisella osastolla. Tuolloin Jousimaa heitti kiehuvan kuumaa vesi-ruokaöljy-seosta Jaffin päälle. Jaff sai tilanteessa palovammoja muiden muassa hartioihinsa, niskaansa ja käteensä.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Jousimaalle törkeästä pahoinpitelystä vuoden ja 10 kuukauden ehdottoman vankeustuomion.

Riihimäen vankila on 233-paikainen suljettu vankila miesvangeille.

0:59 Video ei herkille: Näin rajusti kirvesmurjaaja pahoinpiteli katujengipomon vankilassa.