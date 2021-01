Suomi on vankeinhoidon mallimaa – itänaapurissa asiat ovat päinvastoin: "Venäjän vankilamaailma on hyvin karu"

Eri maiden vankiloiden olosuhteita tarkkaillaan säännöllisesti ja niitä myös verrataan toisiinsa.

MTV:n Uutisaamussa vieraillut Rikosseuraamuslaitoksen kansainvälisten asioiden päällikkö Virva Raitio kertoo, että vertailuissa tarkkaillaan niin vankiloiden fyysisiä olosuhteita kuin sitä, kuinka vankeja kohdellaan.

– Esimerkiksi Euroopan sisällä on Euroopan neuvosto, joka hyvin aktiivisesti seuraa eri jäsenmaiden tilanteita vankiloissa, ja he tekevät säännöllisiä tarkastuksia. Siellä on sellainen epäinhimillisen kohtelun ja kidutuksen vastainen komitea, CPT, joka tekee säännöllisiä tarkastuksia, muun muassa Suomessa se kävi viime syksynä, Raitio kerto.

Suomi pärjää vertailuissa todella hyvin ja sijoittuu listojen kärkipäähän.

Raition mukaan yksi hyvä indikaattori on se, kuinka vankiluku on kehittynyt ja kuinka täynnä vankilat ovat.

– Siinä käytetään sellaista mittaria, jossa katsoaan, kuinka paljon kussakin maassa on vankeja 100 000 asukasta kohti. Tämä luku on Suomessa tosi alhainen. Me ollaan itse asiassa Japanin ja Islannin jälkeen maailmassa kolmansia ja Euroopassa ihan siellä kärkipäässä. Meillä on hyvin vähän vankeja, Raitio selittää.

Venäjällä karut olot

Suomen itänaapurissa Venäjällä asiat eivät ole yhtä hyvin. Venäjän vankilaolot ovat olleet viime päivinä pinnalla, kun venäläinen oppositiohahmo ja Kremlin vallanpitäjien kriitikko Aleksei Navalnyi otettiin kiinni.

Raitio kertoo, että Venäjällä vankeinhoidosta vastaa sotilasorganisaatio.

– Se on hyvin perinteine, ja kyllä paljon ongelmiakin on.

– Jos ajattelee vangin kannalta niitä olosuhteita, kyllähän se Venäjän vankilamaailma on hyvin karu. Se on karu sen takia, että siellä sekä vankiyhteisö on valtaa ja väkivaltaakin paljon käyttävä että sitten henkilökunnan vankeihin kohdistamaa väkivaltaa esiintyy aika paljon, Raitio selittää.

Raition mukaan ongelma on myös Venäjän rikosseuraamuslaitoksella tiedossa, ja henkilökunnan väärinkäytöstapauksia käsitellään jatkuvasti sekä alueellisissa komissioissa että oikeudessa.

Suomessa ei Raition mukaan ole tällaista ongelmaa.

– Ei niitä juurikaan ole. Se on äärimmäisen harvinaista, jos sellaista esiintyy, hän sanoo.