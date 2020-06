Vankien tapaamiset ja lomat evättiin kuukausia sitten – oikeusasiamies vaatii selvitystä koronarajoitteista: "Vangeilta ja omaisilta on tullut satoja yhteydenottoja"

Vankiloiden toimenpiteistä haluttiin tietoa

"Ei saa johtaa epäinhimilliseen kohteluun"

Vangeille tietoa suullisesti ja kirjallisesti

– Vankiloissa on myös keskusteltu vankien kanssa ja vastattu heidän kysymyksiinsä sekä pidetty infotilaisuuksia. Vankilat eivät ole laajemmin tiedottaneet omaisia, mutta omaisilta tulleisiin kyselyihin on vastattu, Risen vastauksessa todetaan.

Videopuhelut lisääntyneet merkittävästi

Satoja yhteydenottoja

Rajoituksista on myös kanneltu. Keskushallintoyksikköön on tullut yksi kantelu, joka koski lapsen tapaamisia koskevia rajoituksia.

Yhteistyössä on varauduttu mahdollisiin tartuntatapauksiin ja ennakoitu koronalle mahdollisesti altistuneiden vankien terveydenhuollon järjestämistä. Vankiloissa on kuitenkin koko kevään ajan vältytty tartunnoilta eikä vangeilla ole todettu koronaa.

Lainsäädännössä ongelmia

– Lakia on tulkittu niin, että taudin leviäminen aiheuttaa laissa tarkoitettua vaaraa, mutta tulkinta on ongelmallinen. Lainkohdassa on tarkoitettu pikemminkin vangin aktiivista toimintaa, jonka päämääränä on toisen vahingoittaminen väkivaltaa käyttämällä, Rise myöntää.