Rosvopomo "Mansikan" nimissä valitus vangitsemisesta ja pyyntö tutkia poliisin toimet: "Minulla ei ole ollut mitään mahdollisuutta puolustautua"
Kantelu ja tutkintapyyntö on tehty rikollispomo Ismail Abdon nimissä. Hän on tiettävästi Turkissa vangittuna.
Julkaistu 13 minuuttia sitten
Ville Eklund
ville.eklund@mtv.fi
Viranomaiset ovat saaneet tutkintapyynnön ja kantelun liittyen ruotsalaisen rikollispomo Ismail ”Mansikka” Abdon vangitsemiseen ja rikostutkintaan liittyen.
Suomeksi tehdyt kantelut ja pyynnöt on allekirjoitettu Abdon nimissä. MTV Uutiset on nähnyt mainitut asiakirjat, mutta ei pysty varmistumaan siitä, että Abdo itse olisi niiden takana. MTV Uutisten tietojen mukaan on kuitenkin vahvoja viitteitä siitä, että Abdo itse voisi olla ainakin välillisesti niiden takana.
Ismail Abdo määrättiin 14. lokakuuta poissaolevana vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä Helsingissä tehdyistä törkeistä huumausainerikoksista.
"Hän on leimannut minut syylliseksi ja rikolliseksi"
Abdon nimissä allekirjoitettujen vaatimusten ydin on siinä, että hänen tapauksensa tutkinnanjohtaja oli kommentoinut asiaa Ylen MOT-ohjelmassa. Abdon mukaan poliisimies olisi sanonut hänen kaupanneen Suomessa huumeita ja vaatineen moottoripyöräkerhon tilojen räjäyttämistä.
– Hän on leimannut minut syylliseksi ja rikolliseksi ennen esitutkintaa, esitutkinnan aikana, ennen syyteharkintaa, ennen syytteitä, ennen oikeudenkäyntiä ja ennen minkäänlaista tuomiota.
Abdon mukaan poliisilla on häntä kohtaan kielletty ennakkoasenne, joka jääväisi hänet tutkinnasta. Hänen mukaansa lausunnot ohjelmassa ovat erityinen syy, joka vaarantaa luottamuksen poliisin puolueettomuuteen.
Abdon nimissä on toimitettu myös tutkintapyyntö valtakunnansyyttäjän toimistoon. Siinä tapauksen tutkinnanjohtajaa syytetään asenteellisuudesta ja pyydetään tutkimaan, onko tutkinnanjohtaja syyllistynyt rikokseen.
– Minua ei ole kuulusteltu, eikä tietääkseni myöskään epäilty, eikä siksi vangittu ainakaan Bandidos MC:n tilojen räjäyttämisasiassa. En ole koskaan virallisesti kuullut mistään itseeni liittyvästä rikosasiasta Suomessa. Rikoskomisario – – kuitenkin lausuu kansallisesti esitetyssä ja myös kansainvälisesti nähtävillä olevassa ohjelmassa edellä mainitulla tavalla vaikka esimerkiksi syyte epäiltyä pommi-iskun toteuttajaa vastaan oli hylätty, tutkintapyynnössä kirjoitetaan.
Tutkintapyynnössä myös pyydetään tutkimaan, onko poliisimies pannut vangitsemisen vireille Abdoa kohtaan ilmoittamatta julkiselle oikeusavustajalle tai jollekin asianajajalle asiasta. Kirjelmän mukaan Abdon käsitys on, ettei hänellä ollut paikalla edustajaa tai hänen oikeuksiaan valvovaa tahoa.
Valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen vahvistaa, että mainitun kaltainen tutkintapyyntö on tullut poliisirikosyksikköön. Se siirtyy muiden vastaavien tapausten tapaan esiselvittelyvaiheeseen, jossa katsotaan, onko asiassa aihetta aloittaa varsinainen tutkinta.
Vangitsemista koskevassa kantelussa vaaditaan, että Abdon vangitsemispäätös kumotaan.
Sen mukaan tapauksen tutkinnanjohtaja on esteellinen kaikkia Abdoa koskevien asioiden käsittelyssä. Abdon mukaan luottamus tutkinnanjohtajan puolueettomuuteen on vaarantunut, koska hän oli kommentoinut Abdoa koskevaa asiaa tässä kuussa julkaistussa Yle MOT -ohjelman jaksossa.
Kantelussa pyydetään myös Abdolle edustajaa oikeuteen.
– Pyydän, että Helsingin hovioikeus määrää minulle oikeusaputoimistosta edustajan ja oikeuksieni valvojan tähän asiaan, koska vangitsemiskäsittelykin on käyty minulta salassa. Olen vangittuna Turkissa, eikä minulla ole ollut mitään mahdollisuutta puolustautua asiassa.
Helsingin hovioikeus vahvistaa, että se on saanut mainitun vangitsemista koskevan kantelun viime tiistaina. Asiaa ratkaistaan, ja poliisilaitos on sen mukaan myös antanut vastauksensa kanteluun. Ratkaisu voi olla luvassa jo tällä viikolla.
MTV Uutiset ei tavoittanut puhelimitse poliisimiestä, jota Abdon syytökset koskevat.