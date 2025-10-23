Viranomaiset ovat saaneet tutkintapyynnön ja kantelun liittyen ruotsalaisen rikollispomo Ismail ”Mansikka” Abdon vangitsemiseen ja rikostutkintaan liittyen.

Suomeksi tehdyt kantelut ja pyynnöt on allekirjoitettu Abdon nimissä. MTV Uutiset on nähnyt mainitut asiakirjat, mutta ei pysty varmistumaan siitä, että Abdo itse olisi niiden takana. MTV Uutisten tietojen mukaan on kuitenkin vahvoja viitteitä siitä, että Abdo itse voisi olla ainakin välillisesti niiden takana.

Ismail Abdo määrättiin 14. lokakuuta poissaolevana vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä Helsingissä tehdyistä törkeistä huumausainerikoksista.

"Hän on leimannut minut syylliseksi ja rikolliseksi"

Abdon nimissä allekirjoitettujen vaatimusten ydin on siinä, että hänen tapauksensa tutkinnanjohtaja oli kommentoinut asiaa Ylen MOT-ohjelmassa. Abdon mukaan poliisimies olisi sanonut hänen kaupanneen Suomessa huumeita ja vaatineen moottoripyöräkerhon tilojen räjäyttämistä.

– Hän on leimannut minut syylliseksi ja rikolliseksi ennen esitutkintaa, esitutkinnan aikana, ennen syyteharkintaa, ennen syytteitä, ennen oikeudenkäyntiä ja ennen minkäänlaista tuomiota.