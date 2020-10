Paljusellistä digiselliin – naisvangeille uusi mahdollisuus hoitaa asioitaan sähköisesti

Älykäs vankila -hanke on kansainvälisestikin merkittävä. Sen avulla halutaan tarjota vangeille mahdollisuus pysyä mukana digiloikassa ja ehkäistä rikosten uusimista. Sadalle naisvangille marraskuussa avattava Hämeenlinnan vankila tarjoaa vangeille mahdollisuuden hoitaa asioitaan sellistä käsin sähköisesti.

– Suuri osa vangeista on asunnottomia tänne tullessaan, eivätkä he välttämättä osaa maksaa laskujaan sähköisesti tai hoitaa asioitaan viranomaisten kanssa netin kautta. Tänä päivänä on aika lailla mahdotonta selvitä ilman digitaitoja, Hämeenlinnan vankilan johtaja Tuomo Kärjenmäkitoteaa.