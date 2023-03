Seksiterapeutti kertoo, mikä on useimmille pareille sopiva määrä seksiä

Jokainen parisuhde on erilainen, joten se, kuinka usein pariskunnan tulisi harrastaa seksiä, on hyvinkin yksilöllistä. 25 vuotta seksiterapeuttina toiminut, Satisfaction Guaranteed: How to Have Sex Like You've Always Wanted -kirjan kirjoittanut Bat Sheva Marcus uskoo kuitenkin tietävänsä monelle heterosuhteessa elävälle sopivan vastauksen.