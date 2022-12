Seksihalut eivät aina kohtaa parisuhteessa – seksuaaliterapeutti muistuttaa, mikä voi olla määrää parempi mittari

– Usein ajatellaan seksiä sen kautta, kuinka usein sitä on, mutta joskus laatu on parempi mittari. Vaikka ei ole olemassa mitään yksiselitteistä määrää, minkä verran onnelliseksi koetussa parisuhteessa pitäisi harrastaa seksiä, on kuitenkin tärkeää, että osapuolet ovat riittävän tyytyväisiä seksielämään, muistuttaa seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen tiedotteessa.