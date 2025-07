Ensitreffeillä-vodcast: Mian suhteet kestävät noin kolme kuukautta – "Miksi miehet eivät uskalla?"

Mia, 34, löytää deittisovelluksista mielenkiintoisia tyyppejä ja käy treffeillä, mutta 3–4 kuukauden kohdalla homma tyssää. Vodcastissa pohditaan miksi.

34-vuotias tamperelainen Mia Salo on käyttänyt erilaisia deittisovelluksia viimeiset kaksi vuotta. Hän löytää niistä helposti juttuseuraa ja hän myös deittailee aktiivisesti.

Jotain kuitenkin tapahtuu 3–4 kuukauden kohdalla eli siinä vaiheessa, kun monesti aletaan miettiä suhteen syventämistä.

Mia haluaa lapsia ja kertoo siitä avoimesti. Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastissa pohditaan, voiko tämä olla syynä vastapuolen vetäytymiselle.

– Tässä iässä monella miehellä on jo lapsia, ja haluavatko he niitä enää minun kanssani, Mia toteaa.

– Kolmen-neljän kuukauden kohdalla ylittyy joku rajapyykki. Sitä ennen olen ollut tosi ihana ja kaikkea, ja sitten kun pitäisi alkaa puhua vakavasti suhteen etenemisestä ja esimerkiksi siitä, että näkisin hänen lapsiaan, kaikki jotenkin vaan tyssää.

Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastissa tavalliset ihmiset kertovat haasteistaan ja toiveistaan somedeittailun raa’assa maailmassa. Ensitreffeillä kesäspesiaalin ja kaksi aiempaa Ensitreffeillä-kautta löydät MTV Katsomosta.

Mia pitää tärkeänä, että kaikista asioista maan ja taivaan välillä pystyttäisiin kunnolla keskustelemaan.

– Kolmen kuukauden aikana on jo kerennyt luottamaan siihen ihmiseen, jota on tapaillut. Kertonut ehkä oman historiansa käännekohdista, ne hyvät ja pahat asiat. Sen, minkälainen ihminen on ja miksi.

Miksi miehet eivät sitten uskallakaan ryhtyä siihen parisuhteeseen, Mia kysyy.

– Onhan se ihan kamalaa. Tuntuu, että on leikitty mun tunteilla ja käytetty mun kallisarvoista aikaa.

Mitä Mia kertoo "deittisykleistään"? Katso koko jakso yllä olevalta videolta.

Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastin kaikki jaksot löydät MTV Katsomosta!