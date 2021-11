Seksiasiantuntijan mukaan nämä ovat pariskuntien yleisimmät virheet sängyssä

Vaikka seksielämä olisi tyystin sammunut, on syytä pitää mielessä, että ette taatusti ole ainoa pari maailmassa, jolle näin on käynyt. The Sunin haastatteleman seksilelukauppa UberKinkyn seksi- ja parisuhdeterapeutti Ruby Payne kertoo, millaisiin yleisiin virheisiin moni pari sortuu.