"Kun mies surmaa naisen, on taustalla aina naisvihaa" – näin naisviha heikentää Suomen turvallisuutta ja taloutta

Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n toiseksi turvattomin maa naisille. Suomessa naisista 57 prosenttia on kokenut fyysistä väkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa tai uhkailua. Seksuaalista häirintää on kokenut lähes yhdeksän kymmenestä naisesta.