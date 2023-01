Australialainen mies, joka mediassa on esitelty vain nimellä Rod, seurustelee seksinuken kanssa. Tästä kertovat muun muassa Daily Mail , New York Post sekä News.com.au .

Mies on medialähteiden mukaan perustanut Karinaksi ristimänsä seksinuken nimeä kantavan Instagram -tilin, jolla on liki 13 000 seuraajaa.

Yksinäisyys teki kipeää

Seksinuken ostaminen lievitti miehen kokemaa yksinäisyyttä. Hän on kertonut medialle, että hänen kokemansa tyhjyys oli poissa ja hänellä oli jotain, josta huolehtia.

"Rod" on ostanut sittemmin myös toisen seksinuken. Sille hän antoi nimeksi Lauren.

Läheiset ihmettelivät ensin

Rodin elämässä on myös oikea ihminen, jonka hän on tavannut internetin kautta. Siinä vaiheessa, kun seksinuken ostosta oli muutama kuukausi, pari ei ollut tavannut kasvotusten. Nainen asuu yli 5 000 kilometrin päässä Vietnamissa ja heillä on etäsuhde.