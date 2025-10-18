Sebastien Ogier koki valtaisan takaiskun Keski-Euroopan MM-rallissa lauantaina. Ranskalaismestarin Chilen osakilpailun jälkeisistä puheista tulikin enteellisiä keskeytyshetkellä.

Ogier hämmästeli itsekin kauden saldoaan voittamansa Chilen osakilpailun jälkeen syyskuussa. Tuossa vaiheessa rekordi oli häikäisevä viisi voittoa, kaksi kakkossijaa ja yksi kolmossija. Kolme kisaa kauden aikana väliin jättänyt Toyota-tähti ei ollut vielä kokenut keskeytystä ja oli kerännyt huimat 28 pistettä kilpailua kohden.

Ogier lausuikin MM-sarjan verkkosivujen haastattelussa enteellistä tekstiä.

– Sanoisin, että olemme toistaiseksi olleet lähellä täydellistä. Mutta tiedän hyvin, että on lähes mahdotonta ajaa täydellistä kautta.

– Olen varma, että tiedätte tilastot minua paremmin, mutta voisin lyödä aika paljon vetoa siitä, ettei niin ole koskaan tapahtunut.

Asiantuntija Riku Tahko analysoi Sebastien Ogierin keskeytyksen: "Ostetaan tuo tarina".

Toinen ranskalainen suurmestari Sebastien Loeb onnistui tässä kaudella 2010, kun hän rynnisti uransa seitsemänteen MM-titteliin ajamalla kaikki 13 kisaa ilman keskeytystä.

Ogier toivoi syyskuussa, että hän pystyisi samaan kuin Loeb.

– Jäljellä on kolme kisaa, ja minulla on mahdollisuus yrittää saavuttaa se, mutta siitä tulee vaikeaa. Vielä ei voi ottaa rennosti.

Tämä toive tuhoutui lauantaina, kun Ogier törmäsi kovalla vauhdilla puuhun ja keskeytti. Toyota yrittää korjata auton, jotta MM-taistoa Elfyn Evansin, Kalle Rovanperän ja Ott Tänakin kanssa käyvä ranskalainen voisi palata pistejahtiin sunnuntaina.

Nelikosta Evans on nyt ainoa, joka ei ole vielä keskeyttänyt tällä kaudella.

